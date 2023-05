Los alarmantes mensajes que recibió Nazarena Di Serio de un hombre: "Te espero después del programa..."

"Te espero después del programa de hoy!", le advertía este hombre llamado en la red como Leonardo González durante la madrugada del viernes.

Preocupada, la periodista decidió mostrar la serie de mensajes que recibió por parte de esta persona y comentó que ya realizó la denuncia correspondiente.

"Me desperté con una cantidad de mensajes de este tipo decidiendo que hoy me iba a ir a buscar a mi trabajo. Hablando solo. Respondiéndose solo", explicó Nazarena. Y agregó contundente: "Después preguntan por qué el gas pimienta".

"Lo hago público porque no es la primera vez que me pasa esto y me harté. Por supuesto, denuncia", finalizó Nazarena Di Serio luego de mostrar la cantidad de mensajes que le había enviado esta persona.

Los escalofriantes mensajes que recibió Nazarena Di Serio de un hombre vía redes

"Me preparo antes de hoy de las 13 y te espero hasta que termine querés caminar mi hombro", le escribió un usuario de Twitter de manera directa a la periodista Nazarena Di Serio.

"Debes estar durmiendo a esta hora pero antes estabas despierta a las 6.30 porque vos trabajas mucho! El primer de mayo te quedó chiquito por eso vamos a joven por lo menos 3 horas y me vuelvo!", siguió.

Y en otro mensaje, le dijo: "Te querés dejar llevar por la pizza y la coca hoy y helado voy a no me manda nadie voy porque quiero salir con vos no más!".