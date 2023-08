Dura acusación de Edith Hermida a sus compañeros de Bendita

"¿Se puede saber qué pasa? Veo movimientos, que te parás..." preguntó Beto Casella en pleno aire, visiblemente perturbado por el murmullo. Fue allí cuando Hermida disparó sin filtro: "Vine con mi celular y no lo encuentro. Me lo robaron acá, adentro del estudio".

Edith Hermida Tamara Pettinato - captura Bendita.jpg

Ante esta acusación que generó un momento más que tenso en pleno aire, Pettinato explicó que al llamar al celular de Edith daba ocupado, mientras Hermida no dudó en acusar "Seguro me lo robaron". En ese momento, Tamara señaló detrás de cámara dejando entrever que se trataría de alguna broma interna.

Así las cosas, y con el aire que se cortaba solo, Casella defendió al equipo del programa asegurando "Acá no hacen esas cosas ni mucho menos tenemos un ladrón en el estudio...", pero Edith Hermida siguió en su postura acusadora: "No sé... La última vez que lo vi fue acá, en el estudio. Estoy desesperada, no me puedo concentrar, chicos".

Lo cierto es que el programa siguió su curso, hasta que ya casi terminando la emisión Edith volvió a usar el celular de Tamara Pettinato para llamar a su teléfono perdido o robado y para su sorpresa la atendió un hombre. Probablemente este jueves la locutora revele si pudo recuperarlo y cómo llegó a manos extrañas.

Embed

Edith Hermida reveló los motivos de su nueva separación : "No puedo estar..."

A mediados de julio la propia Edith Hermida contó que su nueva apuesta al amor, tras 18 años en pareja con Roberto Batata Fernández, junto a Mariano Tabares no funcionó por lo que nuevamente se encuentra soltera.

Lo cierto es que el romance con el productor radial 14 años menor que ella había comenzado a comienzos de año e incluso se fueron juntos de vacaciones a Brasil, lo que hacía suponer que la cosa iba en serio.

En tanto, tras confirmar su nueva separación en Socios del espectáculo, días después Hermida le confió al programa del canal del solcito los motivos. "Otra vez estoy soltera, tranquila y bien. Estoy bien, pero no fue una decisión fácil de tomar. Fue como un acuerdo y estuvo lindo todo el tiempo que duró, pero ya está", aseguró resignada.

Edith Hermida y Mariano Tabares.jpg

"Me parece que estábamos los dos de acuerdo, hace diez días nos separamos. Estábamos en momentos diferentes. Yo estoy trabajando mucho, se me vienen todos los fines de semana con mi unipersonal porque estoy haciendo mucha gira, me voy por el interior. Estoy con la cabeza puesta en esto, que me encanta, y no tanto en a lo mejor tener una relación estable", detalló explicó sobre la separación.

En tanto, sobre sus sentimientos hacia Tabares, la locutora aseguró: "No soy desamorada. Yo lo quiero mucho a Mariano... es divino, es muy buena persona y muy sensible, pero yo en este momento no estoy para tener una relación en donde tenga que estar muy pendiente de la otra persona así que prefiero estar sola".

Por último, Edith Hermida reconoció que tras cortar la relación no volvió a saber de Tabares: "Cero contacto. Así que espero que esté bien, que no le haya causado... porque encima es de los medios, pobre", y confesó "Ahora estoy focalizada en mi trabajo, nada más. Estoy soltera pero no tengo tiempo para responder ningún mensaje, ahora me quedo soltera".