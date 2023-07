Edith Hermida confirmó una dolorosa noticia: "Estoy grande..."

Beto Casella, en un móvil, opinó sobre la ruptura de su compañera: “Yo apostaba un poco más, noto que las parejas cuando el hombre es más joven, dura, ellos funcionaban. Se ve que me equivoque”.

“Me parece que el tipo era medio ‘che te mande un mensajito a la mañana y son las 6 de la tarde y no me contestaste'”, sostuvo el conductor de Bendita sobre la expareja de la panelista.

Ahí, Nancy Duré, dijo: “Y pero si laburas todo el día, no querés andar a cada rato explicando que haces y qué no. Ella labura todo el dia”.

“Yo creo que él tiene razón, ella puede trabajar mucho pero contéstale, mandale un emoji al menos, un corazoncito”, lanzó Beto. Para cerrar, Casella ironizó: “Es desamorada Edith, es fría. No está capacitada para enamorarse, es una negra desalmada”.

Edith Hermida quebró en llanto y abandonó un móvil en vivo por su pelea con Ángel de Brito: "Eso no me gusta"

En La tarde del 9, el programa de Tomás Dente y Pía Slapka, Edith Hermida le tiró un palito a Ángel de Brito. "La primera vez que lo vi fue llevándole la cartera a Laura Ubfal", lanzó la periodista.

La respuesta del conductor de LAM no se hizo esperar. En su cuenta de Twitter, Ángel reposteó un fragmento de Bendita, en el cual Beto Casella acusaba a la panelista de abandonar a su perro en una ruta.

"A la mentirosa de Edith Hermida la conocí por abandonar perros en la ruta y reírse del tema. Jamás lleve una cartera, pero sí es cierto que Laura Ubfal me llevó a la tele”, señaló el periodista, tras el comentario de Edith.

Tuits angel de brito vs edith hermida

Este lunes, en un móvil con A la tarde, la panelista de Bendita se refirió al cruce con Ángel. "Me quise hacer la graciosa y Ángel lo tomó a mal", sostuvo.

Edith remarcó que su frase fue para destacar que logró hacer una gran carrera en el medio. "En realidad es un halago lo que le dije. Es un privilegio lo que pasó. Empezó una carrera muy de abajo, como yo, y mirá a dónde llegó, hoy es una figura de América. Es una inspiración para muchos chicos jovenes que están haciendo una carrera en el mundo del espectáculo", añadió.

Respecto al comentario de Beto Casella en el fragmento que citó el conductor de LAM, aclaró: "Eso pasó hace 12 años atrás en Bendita. Hicimos un chiste y lo aclaramos en su momento".

Edith enfatizó que le molestó esa referencia que hizo Ángel. "Me trajo muchos problemas haber dicho eso. Y me pongo mal porque es algo que me angustia porque nunca pasó. Pedí disculpas, lo aclaramos con Beto, y la verdad es que no pasó", detalló.

Finalmente, la panelista quebró en llanto, manifestó que tenía que irse para llevar a su hija a una clase y se fue de la nota. "Eso no me gusta", sentenció sobre el video que posteo el conductor de LAM y abandonó el móvil.