Duras declaraciones de Camila Mayan sobre su separación de Alexis Mac Allister: "Empecé a entender que..."

Lo cierto es que hace unos días, Camila Mayan cumplió 24 años y festejó con amigos su día y en Instagram habló por primera vez del momento especial que pasa en su vida tras la reciente separación del futbolista.

"Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos", comenzó su posteo la licenciada en administración de empresas e influencer.

Y reconoció: "Todavía estoy medio en esa no les voy a mentir pero empecé a mirar alrededor y entendí todo lo lindo que tenía. Sobre todo empecé a entender que cuando das amor, recibís amor. Y me alegré mucho de haberme manejado desde el amor siempre, porque en el momento que más lo necesitaba fue lo que recibí y de distintas formas".

Y remarcó el apoyo recibido de la gente que la quiere: "En los que están en el día a día y hacen que todo sea un poquito mejor, y que la vida sea más divertida. En otras personas que quizás no tan de cerca me hicieron llegar igual ese amor y ese cariño. En personas que conocí ahora y me apoyan y cuidan como si me conocieran de toda la vida. En algunos que quizás sin ni siquiera conocernos, están ahí y créanme que se siente el amor también".

"Solo tengo para decir gracias. Gracias por tanto amor. A estas personitas les debo TODO (no están todos acá, pero ellos saben). Quería dedicarles este post a todos. Feliz de recibir mis 24 años rodeada de gente tan linda. Gracias gracias gracias", finalizó Camila Mayan.

La foto que publicó Alexis Mac Allister le rompió nuevamente el corazón a Camila Mayan

Tras coronarse campeón del mundo, en el 2023 Alexis Mac Allister fue noticia porque se separó de su novia Camila Mayan, con quien vivía en Inglaterra hace años, y la dejó por su amiga, Ailén Cova.

Y por estas horas, un nuevo capítulo se suma al escándalo, luego de que el delantero del Brighton publique una foto que le dio directo en el corazón a su ex.

"Con mi amiga Kim. Viviendo la misma vida aburrida de siempre", escribió en una de sus historias, tomando mate con la perra que era de Camila y él, justamente la famosa Kim.

Sucede que la influencer adoraba a la mascota, y según cuentan despedirse de su mascota habría sido una de las cosas que más le costó a Camila, sobre todo ahora que vive con Ailén Cova, definitivamente instalada en Inglaterra.