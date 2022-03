Durísima opinión de Amalia Granata sobre el aborto: "Si mi hija fuera violada, al bebé..."

En charla con Millenium, Granata sentenció: “¿Vos crees que yo no pienso que a mi hija le pueda pasar algo así?”, se preguntó en relación a una situación de abuso sexual.

“Trataría de buscar todas las herramientas psicológicas de contención y ese hijo lo tendría. La acompañaría en ese proceso horroroso desde el amor de madre y con las herramientas necesarias para llevar ese proceso”, agregó.

Ante la repregunta de qué haría realmente, Granata no dudó en decir: “Sí, si mi hija fuera violada, al bebé lo criaré yo... qué querés que te diga”.

Amalia Granata fue una de las figuras públicas que apoyó la causa “celeste” -autoproclamada provida- durante el debate por la legalización de la interrupción del embarazo.

Amalia Granata

Amalia Granata aseguró que la grieta se profundiza a raíz de este tema

De todas formas, la situación planteada en la entrevista -el abuso de una menor de edad- ya estaba contemplada como un causal de aborto no punible antes de la aprobación de la nueva ley, a fines de 2020.

La legisladora santafesina admitió que con este tema en particular, la grieta se profundiza.

“Hay una grieta que es clara. A mí en el INADI me han denunciado por discriminación, por trans-fóbica y yo te aseguro que si yo voy a denunciar al INADI no me toman la denuncia porque no pienso como ellas. Claramente hay una grieta llamémosle de verdes y celestes. No lo voy a negar, la grieta está. Es innecesaria pero existe, es real”, señaló.