El abogado de la China Suárez contestó a los graves acusaciones de Wanda Nara: "Se cree impune"

"Ella ya tiene un tema personal con la China Suárez. Ahora en feria (judicial) vamos a pedir que se haga efectiva la multa que la va a aplicar el juez de acuerdo a la gravedad de la situación", indicó el letrado.

"Los dichos son calumniosos e injuriosos. Vamos a tener audiencia en febrero", aseguró. Y remarcó: "No hablé con la China pero ella tiene un bajo perfil y no quiere exponerse. Wanda se cree que es impune con la Justicia y no lo es, el tiempo me va a dar la razón".

"La única que desvaloriza a la mujer es ella misma (por Wanda) porque está constantemente la figura de la China Suárez en su boca", argumentó el abogado de la China Suárez.

Y continuó firme: "Estamos evaluando el tema penal pero por lo pronto vamos a ir por el de daños y prejuicios, tenemos suficientes argumentos y pruebas. Eugenia ni siquiera habla".

"Vamos a solicitar una ampliación de la cautelar u otra nueva y un resarcimiento económico por todas las barbaridades que viene diciendo hace dos meses", adelantó el letrado de la actriz.

Y cerró seguro: "Estamos en el camino de limpiar el daño, cada día que pasa Wanda Nara nos da más pruebas en favor de Eugenia Suárez".

china suarez abogado.jpg

La picante reacción de la China Suárez tras el furioso descargo de Wanda Nara en LAM

Anoche Wanda Nara irrumpió en el aire de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América, en el que habló como nunca antes sobre la relación de su ex, Mauro Icardi, con Eugenia China Suárez, lo que hizo que la actriz reaccionase picante desde sus redes sociales.

Lo cierto es que a lo largo de los más de 40 minutos que la mayor de las Nara habló a calzón quitado con el periodista de América, entre sus confesiones sobre las amenazas que asegura recibir desde 2021 por parte del padre de sus hijas, confirmó que la China y sus hijos están viviendo con el futbolista y sus hijas.

“Yo le dije a Mauro 'no tenés que darme explicaciones a mí, pero a las nenas no les mientas porque están viendo' porqueel empleado que trabaja para él, que es su chofer, Flavio, me hizo llegar que la mujer está viviendo con sus hijos adentro de la casa de Mauro con mis hijas”, aseguró entre muchas cosas.

Así, ante las inmediatas repercusiones de las declaraciones y acusaciones de Wanda, la China Suárez optó por hacer oídos sordos a las terribles palabras de Wanda con un irónico “Buenas noches”, que escribió en una foto que subió a sus Instagram Stories, en la que se mostró en pijama tirada en el piso de la casa de Icardi lanzando un beso, junto a dos corazones rosas.