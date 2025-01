La picante reacción de la China Suárez tras el furioso descargo de Wanda Nara en LAM

Wanda Nara, Mauro Icardi y China Suárez.jpeg

“Yo le dije a Mauro 'no tenés que darme explicaciones a mí, pero a las nenas no les mientas porque están viendo' porque el empleado que trabaja para él, que es su chofer, Flavio, me hizo llegar que la mujer está viviendo con sus hijos adentro de la casa de Mauro con mis hijas”, aseguró entre muchas cosas.

Así, ante las inmediatas repercusiones de las declaraciones y acusaciones de Wanda, la China Suárez optó por hacer oídos sordos a las terribles palabras de Wanda con un irónico “Buenas noches”, que escribió en una foto que subió a sus Instagram Stories, en la que se mostró en pijama tirada en el piso de la casa de Icardi lanzando un beso, junto a dos corazones rosas.

El grave testimonio de Wanda Nara sobre las amenazas que recibe de Mauro Icardi: "Juró destruirme"

Este jueves Wanda Nara se cansó de todo y llamó al aire a Ángel de Brito durante el aire de LAM (América) para desahogarse sobre el calvario que vive con Mauro Icardi.

“Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de mí. Mauro cuando se fue de mi casa juro destruirme y pagar lo que tenga que pagar para arruinarme la vida”, expuso la conductora.

Luego dio detalles y enumeró: “Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años y tenía más de 60 cámaras. Todas las imágenes las tiene el. Todo esto está en las denuncias pero sé que también hay un montón de periodistas que cobran dinero”.

“Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas, te voy a destruir. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, a Kennys, a todas mis amigas. Dijo, yo me voy a agarrar a la más fácil de Argentina, la voy a poner donde la tenga que poner y te voy a destruir”, siguió.

Además, aseguró: “Yo tuve bastantes amenazas físicas, verbales, situaciones muy complicadas para que salgan a defenderlo sin saber. A veces no hay que hablar si no conocés la historia".

“Me parece muy doloroso, que sabiendo que yo tengo leucemia, me dé de baja la obra social y no me notifique. Ninguna otra obra social me tomaría, y yo tengo muy altos los remedios”, agregó completamente quebrada.