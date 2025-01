El grave testimonio de Wanda Nara sobre las amenazas que recibe de Mauro Icardi: "Juró destruirme"

Luego dio detalles y enumeró: “Me amenaza con videos íntimos, que debe tener un montón, porque vivió conmigo 12 años y tenía más de 60 cámaras. Todas las imágenes las tiene el. Todo esto está en las denuncias pero sé que también hay un montón de periodistas que cobran dinero”.

“Él se fue con una advertencia muy clara: si vos te vas te voy a destruir. Pero no me lo dijo a mí, se lo dijo a mi mamá, a Kennys, a todas mis amigas. Dijo, yo me voy a agarrar a las más fácil de argentina, la voy a poner donde la tenga que poner y te voy a destruir”, siguió.

Además, aseguró: “Yo tuve bastantes amenazas físicas, verbales, situaciones muy complicadas para que salgan a defenderlo sin saber. A veces no hay que hablar si no conoces la historia".

“Me parece muy doloroso, que sabiendo yo tengo leucemia, me dé de baja la obra social y no me notifique. Ninguna otra obra social me tomaría, y yo tengo muy altos los remedios”, agregó completamente quebrada.

El demoledor mensaje de Wanda Nara contra Mauro Icardi: "Con las nenas no"

En sus redes sociales, Wanda Nara le dedicó un posteo feroz a Mauro Icardi. El mensaje de la mediática aparece luego de conocerse que el jugador estaría por blanquear su relación con La China Suárez.

En su publicación, la conductora de Telefe apunta al futbolista por descuidos vinculados a las hijas que tienen en común, Isabella y Francesca.

Wanda enumeró algunas cuestiones que dejarían a Mauro muy mal frente a la Justicia, donde ambos están enfrentados. "Con las nenas no. Cortar la obra social de cinco menores... dejar de pagar el colegio... no pagar alimentos...", señaló.

Y remató con una frase alusiva a La China. "Hacerlas vivir con una mujer que no es su mamá y prohibirme hablar con mis hijas en Navidad y a diario... ¿Esto es violencia ? Quiero justicia... ¿existe?", cerró.