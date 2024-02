El acto fallido del Kun Agüero, en medio de los rumores de embarazo de Sofía Calzetti

En ese instante, El Kun hizo una afirmación, que provocó la inmediata reacción de las panelistas. "Uno tiene que tratar de administrarse. Hay gente que vive el momento y yo lo respecto. Yo vivo el momento, pero también vivo pensando en mis hijos... en el día de mañana, en mis nietos. Y bueno, en los hijos de mis nietos. Yo pienso así", sostuvo, casualmente en medio de versiones de embarazo de Sofía Calzetti.

"¿Hijos?", exclamó la ex Gran Hermano Romina Uhrig. "'Hijos', dijo", confirmó Angie Balbiani. "¿Por qué mis hijos? ¿No tenés un solo hijo?", acotó la ex diputada, que logró acorralar al ex jugador.

Rápido de reflejos, El Kun aclaró sus dichos. "Dije: 'mi hijo, los hijos de mis hijos....'. Dije 'mis hijos' porque puedo tener cinco hijos el día de mañana", manifestó, aunque un manto de duda quedó en el aire. ¿Metió la pata?

Embed

La inmediata reacción de Sofía Calzetti tras las versiones de embarazo junto al Kun Agüero

Hace unos días, Pochi de Gossipeame tiró una verdadera bomba en materia de farándula. En el programa Empezar el día (Ciudad Magazine), la influencer aseguró que el Kun Agüero y su novia Sofía Calzetti están esperando su primer hijo, dando por confirmado el embarazo de la novia del exfutbolista.

Pero eso no fue todo, porque además la panelista agregó que "ya se lo contaron a toda la familia", así como también remarcó que "Gianinna se lleva bien con ella, porque Sofía se portó siempre muy bien con el hijo”.

Ante esta fuerte versión fue Nancy Duré, panelista de Socios del espectáculo (El Trece), quien logró comunicarse con la protagonista de la noticia para obtener su palabra al respecto. Pero Calzetti no hizo más que negar tal embarazo. Al menos fue lo que le aseguró.

"Sofi! Otra vez hay rumores de embarazo! Estás esperando un hijo con el Kun???" le consultó vía WhatsApp a la pareja de Agüero, quien tras algunos minutos le respondió tajante "Nannn! No jaja" por lo que la periodista no dudó en compartir una captura de la conversación desde sus Instagram Stories bajo el título "Por ahora no hay embarazo para el Kun Agüero y Sofía Calzetti".