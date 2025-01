El angustiante pedido de Wanda Nara en medio de su guerra con Mauro Icardi: "Estamos tratando..."

"Los chicos extrañan a sus perros y gatos", siguió la rubia.

"Son gatitas que rescatamos, adoptamos y dormían con Francesca. Los perros, los chicos los extrañan...", escribió Wanda en una segunda publicación.

Por último, expresó: "Quisiéramos que vivan con nosotros en Argentina y creo que están en guardería ahora. Me ofrezco a pagar el traslado de las mascotas de mis hijos".

wanda nara_enojo mauro.jpg

enojo wanda_mauro 2.jpg

Se supo por qué Ana Rosenfeld renunció a la defensa de Wanda Nara ante Mauro Icardi

Después de que se difundiera la noticia de que la histórica representante legal de Wanda Nara, la abogada Ana Rosenfeld, había sido apartada por la mediática de su enfrentamiento judicial con su ex, Mauro Icardi, fue la mismísima abogada quien aclaró los tantos.

Según reveló este viernes Ángel de Brito en LAM (América TV), Rosenfeld renunció y no fue echada tal como circuló en un primer momento. “Rosenfeld me dijo que nadie la limpió, ella renunció. Uno de los motivos del desencuentro fue el bozal legal a Yanina Latorre, que ella no mandó y no estaba de acuerdo”, explicó.

"Me contó Ana que cuando se planteó ese tema por pedido de Wanda (callar a Yanina Latorre), Payarola dijo 'bueno, le mando un bozal legal'. Si hay algo en lo que Ana tiene especialidad es en eso, y ella dijo 'de ninguna manera' porque si todos los abogados están dando información a la prensa cómo vamos a callar o intentar callar a una en particular", argumentó De Brito sobre los motivos que llevaron a Rosenfeld a apartarse de la representación de Wanda en su feroz enfrentamiento en la Justicia con el padre de sus hijas.

En tanto, el periodista aclaró que en el resto de las cuestiones, contratos laborales y temas civiles entre otras cosas, la famosa abogada sigue manejando como siempre la representación legal de la mayor de las Nara.