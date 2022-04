El angustiante video de Miguel Herrán, el actor de La casa de papel, que mostró como se quemó su casa

Sin parar de llorar dijo que era “su put,,, casa” y no pudo hacer nada más que ver cómo el fuego arrasó con su casa y grabarlo con su celular.

Sin embargo, como no volvió a publicar más nada al respecto mucho creen que esta situación puede no haber sido real, que se tratara de un ficción que esté grabando. El actor aún no se refirió al respecto y sus fans siguen preocupados.

Río en "La casa de papel" compartió un video llorando: "Una parte sincera de mí"

Miguel Herrán, conocido por su personaje de Río en "La casa de papel", se mostró con los sentimientos a flor de piel en un video que compartió en Instagram.

El actor se sinceró sobre cierta tristeza que lo invadió en un día de soledad, a dos semanas del estreno de la tercera temporada de la serie española.

"Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes... ¡Pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí", dijo en el video, visiblemente emocionado.

"No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, por que ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras", comentó el actor entre lágrimas.