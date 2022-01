El anuncio de Gabo Usandivaras tras la repentina muerte de su hermana

Así hace apenas unas horas anunció su regreso al país desde sus historias de Instagram. “Asumí que mi sanación requiere amor y no sólo el mío. He decidido después de un año y medio empezar el regreso a mi país, a mi hogar, a mi origen. He asumido la necesidad de dejarme caer en mi red de amor. Más allá de que hoy me encuentro con muchas herramientas para amar la vida y llevarla adelante, soy consciente y asumo la necesidad de sanarme desde el amor que mi red me puede brindar”, contó Gabo Usandivaras.

Al mismo tiempo agregó “Amigos, familia, voy de regreso. Preparen los mates, los fernets y las manos para mimarme mucho. Los extrañé y ahora los necesito”. Y en una segunda publicación se refirió a los días que compartió con su hermana en ese país: “La convivencia me dejó mucho aprendizaje y amor vivido, que hoy esos recuerdos son el motor de mi voluntad”. En tanto, aseguró que no sabe los tiempos que manejará tras vivir de aventura en aventura durante un año y medio, pero que sin duda su próximo destino será Argentina.

usandivaras historia vuelta a Argentina.jpg Gabo Usandivaras anunció su regreso a la Argentina tras un año y medio viviendo por el mundo. La repentina muerte de su hermana es la razón de su regreso.

Los profundos posteos de Gabo Usandivaras tras la muerte de su hermana

La noticia sacudió a una gran porción del ambiente artístico la última semana de diciembre pasado, cuando trascendió la noticia de que la hermana del reconocido bailarín Gabo Usandivaras había sido encontrada sin vida en su casa de Córdoba. Fue Ángel de Brito desde LAM (El Trece) quien dio la triste información anunciando “Le quiero mandar un beso muy grande a Gabo, que viene de años muy difíciles, y hoy falleció su hermana. Él perdió a su mamá hace poco, de una manera muy triste y lo ha contado públicamente. Él debe estar destrozado porque ama a su familia”.

De viaje en Estados Unidos en ese momento, el artista compartió sentidas palabras dedicadas a su hermana Giselle, quien tenía 30 años. "Amigos no puedo responder porque no hay nada que pueda decir. Pero sí escribo este mensaje para pedirles su ayuda y sé que la quieren brindar. El alma de La Coca está saliendo de este plano y ahora tiene un hermoso camino que transitar al otro lado. Cada uno tiene su fe, se creencia y sobre todo amor, amor por mi, amor por ella y son fuentes de amor" fueron sus primeras palabras.

Gabo Usandivaras y su hermana Giselle.jpg Gabo Usandivaras y su la Coca, como llamaba a su hermana Giselle.

En tanto, Gabo pidió a través de sus historias de Instagram que "Prendan una vela, sahumerio, rezos o lo que cada une desee y pidan por la luz en el camino del alma de mi hermana. Manifiesten amor para ella, generen amor por favor y manden ese amor convertido en luz para que su alma tenga compañía".

Al mismo tiempo, Gabo confesó "Yo ya me lloré lo que nunca y seguiré en esa, pero ahora tengo mis auriculares con nuestras canciones del karaoke, nuestras cumbias de Américo y los cuartetazos de Ulises y bailando con ella, en breve me llega el Fernet y a mi hermana la despido como la viví y les juro que la siento en mi piel". Por último, Usandivaras hizo un nuevo pedido a sus más de 300 mil seguidores para pedir por el alma de Giselle: "Hacete un Fernet y celebrá su paso por esta tierra, que para mí es la maravilla más hermosa que conocí en este mundo. Esto lo necesito para ella. Ayudame a iluminarla. Gracias".