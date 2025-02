El atroz audio del papá de L-Gante destrozando al cantante: "Un pobre chico"

“No es conveniente que salga a hablar. Viste que el otro día dijo en el programa de Intrusos ‘a mi papá no lo escucho’. Sí, la verdad que no escucha. Es al pedo defender lo indefendible. Y antes de tener un encontronazo público con él, prefiero no hablar al respecto porque es mi hijo”, se lo escucha a Prosi deslizar de entrada.

Claro que inmediatamente empezó a disparar sin filtro contra Elián. “Tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él. La fama lo está apabullando. Pero bueno, en su momento me dedicaba a lo judicial. Ahora no quiero ni hablar. Viste que después los comentarios son ‘se acerca porque le quiere sacar algo’”, confió molesto.

Al tiempo que continuó letal: “Pero de este pelotudo no quiero nada. Pero nada, eh. El tiempo te juzga. Acordate lo que te digo. Pero nada, no quiero ni que se me acerque”; y arremetió: “Pensé que era más pillo, pero no, es un pelotudo. Hasta acá llegué. Tiene al lado aduladores, incluida la mamá, que le permiten hacer cualquier cosa, que le falte el respeto”.

Fue allí que el papá de L-Gante aseguró: “Conmigo ni cerca de que me falte el respeto porque nunca permití en la vida que me falten el respeto. Y decir eso así en televisión, en forma despectiva, no deja de ser un pobre chico”.

Por último, el padre de Elián Valenzuela agregó que “el dinero no hace que no seas una persona pobre, eso es el alma", y arremetió vehemente: "Cuando tenés el alma pobre y la mentalidad… Pretendés que se enteren que sos vivo haciendo acciones. No, el vivo nace vivo. No se tiene que hacer el vivo. Ni demostrar que es vivo”, para concluir tajante que su hijo “está equivocadísimo la vida. Pero como no escucha, lo mío era judicial, que se vaya a lavar el culo”.

Embed

La bronca del papá de L-Gante por la reconciliación de su hijo con Wanda Nara

A fines de enero, L-Gante y Wanda Nara confirmaron oficialmente su reconciliación tras un brevísimo impasse y esto no le cayó para nada bien el padre del cantante, Miguel Ángel Prosi, quien apuntó fuerte contra la mediática y su ex pareja, Mauro Icardi.

El papá de Elián Valenzuela se metió de lleno en el escándalo del momento y fue contundente al referirse a la tremenda guerra entre Wanda y Mauro.

“Acá Wanda Nara y Mauro Icardi se están peleando por un trofeo de guerra que son los hijos y nadie piensa que los únicos damnificados son ellos”, dijo el papá de L-Gante en declaraciones a Mitre Live.

Y apuntó: “Estos chicos se van a ver afectados de por vida por lo que están haciendo sus padres. Se olvidaron de sus criaturas y la finalidad es quién se quede con los chicos, ese es el trofeo y está todo desmadrado”.

lgante, su papá y wanda nara.jpg

“Se olvidaron que la solución de esto es un régimen de visitas. Acá se complicaron las cosas porque no se ponen de acuerdo y la madre lleva todas las de ganar", continuó el padre de L-Gante.

Y sentenció sobre el conflicto judicial que enfrenta a Wanda con Icardi: "Lo único que tiene que hacer el juez es decirle a las partes que no hablen en el medio”.

“Son dos chicos que uno viene de la cultura de la pelota y la otra de un boxer que le prestaron y las pinturitas. No agarraron nunca un libro ni siquiera para apoyar un celular. Daban una imagen de la alta alcurnia y están haciendo cosas que ni un analfabeto hace...”, siguió muy picante.

Y cerró: “Se olvidaron de sus criaturas y la finalidad es quién se queda con los chicos, ese es el trofeo y está todo desmadrado. Icardi y Wanda son dos analfabetos impresentables".