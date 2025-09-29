El blooper de Momi Giardina: se tropezó dos veces en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025

Pero eso no fue todo. Más tarde, mientras entrevistaba a Tato Algorta, el ganador de la última edición de Gran Hermano, Momi volvió a tropezar. Esta vez, mientras desfilaba de la mano del uruguayo, repitió el blooper en vivo, generando aún más risas entre los presentes.

¿Qué pasó entre Momi Giardina y Sofía Martínez al aire que terminó en humillación?

Durante esta temporada de La Voz Argentina, que ya transita sus últimas galas, Telefe eligió a Momi Giardina, Santi Talledo y Sofía Martínez como los encargados de reaccionar en vivo a lo que ocurre en el programa, a través del streaming oficial del canal.

En las últimas horas, un fragmento protagonizado por Sofía se volvió viral. El clip muestra un momento incómodo que vivió la periodista en plena transmisión, generando comentarios por la situación que muchos calificaron como humillante.

Todo comenzó cuando Momi lanzó una pregunta inesperada a su colega: "Sofi, si vos tenés que cantar una canción ya, ahora, ¿qué se te dispara?", dijo la influencer, dejando a Sofía en una posición desafiante.

Sin dudar demasiado, Sofía respondió que elegiría interpretar Hasta el fin del mundo, uno de los temas más emblemáticos de Karina La Princesita, a quien admira profundamente.

"Bueno, dale, a ver....", insistió Momi. "¿A capella?", consultó Sofía. "Sí, a capella, si a vos te queda muy linda", respondió Momi con una cuota de sarcasmo que no pasó desapercibida.

"Dale, va... el momento más esperado del react", agregó Momi para darle impulso. "Bueno, voy...", dijo Sofía, y se animó a cantar una parte del tema. Sin embargo, no logró terminar: la risa contenida de Momi y Santi ante las dificultades vocales de su compañera terminó por interrumpir el momento.