El blooper de Momi Giardina: se tropezó dos veces en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025

Momi Giardina se robó las risas en los Premios Martín Fierro 2025 al tropezar dos veces con su vestido durante la alfombra roja.

29 sept 2025, 20:55
Momi Giardina fue una de las figuras más comentadas de la alfombra roja en los Martín Fierro a la Televisión 2025, y no precisamente por su look, sino por un divertido blooper que protagonizó al tropezarse dos veces con su vestido. El momento, lejos de pasar desapercibido, se volvió viral en redes y generó risas entre sus compañeros y seguidores.

La integrante de Nadie dice nada (Luzu TV) fue una de las conductoras de la previa de la gala junto a Santi Talledo. En uno de sus recorridos por la alfombra, mientras lucía un impactante vestido negro diseñado por Pucheta Paz, Momi casi termina en el piso. El diseño, elegante pero algo complicado para caminar, le jugó una mala pasada.

“No te podés mover. Recién intentamos hacer un movimiento para la cámara lenta y se tropezó. No pudimos hacerlo”, disparó entre risas Talledo.

“Arranqué muy mal en la alfombra roja. En la primera caminata casi me bajo toda la dentadura”, agregó graciosa Momi, tomándose con humor lo ocurrido y demostrando una vez más su espontaneidad frente a las cámaras.

Pero eso no fue todo. Más tarde, mientras entrevistaba a Tato Algorta, el ganador de la última edición de Gran Hermano, Momi volvió a tropezar. Esta vez, mientras desfilaba de la mano del uruguayo, repitió el blooper en vivo, generando aún más risas entre los presentes.

¿Qué pasó entre Momi Giardina y Sofía Martínez al aire que terminó en humillación?

Durante esta temporada de La Voz Argentina, que ya transita sus últimas galas, Telefe eligió a Momi Giardina, Santi Talledo y Sofía Martínez como los encargados de reaccionar en vivo a lo que ocurre en el programa, a través del streaming oficial del canal.

En las últimas horas, un fragmento protagonizado por Sofía se volvió viral. El clip muestra un momento incómodo que vivió la periodista en plena transmisión, generando comentarios por la situación que muchos calificaron como humillante.

Todo comenzó cuando Momi lanzó una pregunta inesperada a su colega: "Sofi, si vos tenés que cantar una canción ya, ahora, ¿qué se te dispara?", dijo la influencer, dejando a Sofía en una posición desafiante.

Sin dudar demasiado, Sofía respondió que elegiría interpretar Hasta el fin del mundo, uno de los temas más emblemáticos de Karina La Princesita, a quien admira profundamente.

"Bueno, dale, a ver....", insistió Momi. "¿A capella?", consultó Sofía. "Sí, a capella, si a vos te queda muy linda", respondió Momi con una cuota de sarcasmo que no pasó desapercibida.

"Dale, va... el momento más esperado del react", agregó Momi para darle impulso. "Bueno, voy...", dijo Sofía, y se animó a cantar una parte del tema. Sin embargo, no logró terminar: la risa contenida de Momi y Santi ante las dificultades vocales de su compañera terminó por interrumpir el momento.

Embed

     

 

