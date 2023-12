El chape apasionado de Mariana Brey y Nancy Duré para cerrar el año

Embed

"Yo no tengo problema", exclamó Nancy. "Yo tampoco tengo problema. Me he chapado a Mónica Farro, en BdV", respondió Brey, que empezó a acercarse poco a poco a su compañera, algo sonrojada por la situación.

Finalmente, Rodrigo Lussich dio la señal. "¡Acción!", dijo el conductor, las panelistas se besaron sin tapujos y sellaron esa escena con un fuerte abrazo.

La reacción de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por la salida de Virginia Gallardo de su programa

Semanas atrás se conoció que Virginia Gallardo no seguirá como integrante del panel de Socios del espectáculo, el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece. “Me voy. Habrá cambios en el programa. Me voy en dos semanas, el 15″, confirmó la rubia en diálogo con LAM.

Hace unos días, Gallardo se tomó unos minutos en el ciclo para hablar de su salida. "La realidad es que hemos cambiado de programas de tele, de obras de teatro... a mí no me duele. Lo entiendo más que nadie. Así funciona la tele", afirmó.

"Respeto a mis conductores, a mis productores, a todos. A ustedes los quiero, los admiro, los respecto y les deseo lo mejor. De las chicas, aprendo... como aprender de todos los periodistas de espectáculos, con los que vengo trabajando hace tres años", agregó.

Virginia destacó que dio su mayor esfuerzo para lucirse. "Sé que traté de darlo todo. Y lo hice de la mejor manera", remarcó la panelista.

Los conductores de Socios del espectáculo también se pronunciaron tras las palabras de su compañera. "Si hay alguien que quiere este programa es Virginia. Lo diste todo. Sos parte de este equipo. Cuando nos fuimos de América, nosotros nos queríamos traer a todo el equipo de Intrusos y casi nos cortan la cabeza. En el verano, Vir vino a reemplazar a las chicas y, anduvo tan bien, que se quedó todo el año", expresó Adrián Pallares.

"Para que se entienda no hay un despedido. Es un recambio lógico como ocurren en toda la televisión. Se fue Luli (Fernández) en el verano y ahí vino la oportunidad de efectivizar a Virginia. El afecto que nosotros tenemos y la onda que ella tiene no se discute. Vamos a volver a trabajar en cualquier momento", remató Rodrigo Lussich.