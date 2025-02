El chat más cruel de Icardi a Wanda donde confiesa su amor por la China Suárez y su plan para separarse

"Pero por si no te quedó claro te lo escribo también, hace tres años me quise separar por la mujer con la que estoy hoy... Pero sí... Ahí pensé en mis hijas y te di otra oportunidad cuando viniste y te instalaste rogándome en París cuando no te quería ni ver", le dice de manera categórica el futbolista a la mediática.

Y continuó: "Si seguí tres años mientras me cagabas con cualquiera que se te cruzaba era para juntar, armar, guardar, hacer y tener pruebas de todo".

"Obviamente cómo te voy a decir eso, tenía que hacer un personaje para que te sigas mandando una tras otra de las cuales sabes que tengo pruebas de todo", le dice Mauro Icardi a Wanda Nara sobre el plan que tenía en mente hace años.

"Sobre mi vida, no te preocupes, sé muy bien con quién quiero estar, sé muy bien con quién quiero continuar mi vida y cómo continuarla", le deja en claro el futbolista a su ex y madre de sus hijas.

"También me siento feliz, en paz y puedo vivir una vida relajado con una mujer que me da todo lo que necesito. Por si te queda alguna duda, es la misma mujer que querés y pretendes ‘quemar‘ públicamente pero no te sale...", le marcó.

Y cerró muy picante: "Me imagino que quedaste tocada, resentida, odiada, y todo porque fue la mujer que elegí hace tres años y después de tanto tiempo pude volver a encontrar y tener en mi vida".

Se supo por qué Wanda Nara no quiere entregar a sus hijas y la frase de Mauro Icardi que la inquietó

En DDM, América T, revelaron este miércoles el verdadero motivo por el que Wanda Nara no le quiere dar a Mauro Icardi sus hijas.

El periodista Martín Candalaft detalló en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani que "el equipo legal de Wanda piensa: 'Si nosotros le reintegramos las niñas a Icardi y él quiere llevárselas a Turquía, por lógica, si el juez autorizó a Wanda a llevarlas a Punta del Este, también lo autorizará a llevarlas a Turquía'".

"El miedo que tiene Wanda es que, si Icardi se las lleva, el juez ya no tendrá jurisdicción en Turquía. Para poder restituirlas a Argentina tendría que intervenir Italia, porque las niñas son italianas. Pasarían muchos días", remarcó el comunicador.

Cabe recordar que, meses atrás, cuando la empresaria viajó a Punta del Este por trabajo y quería llevar a sus hijas tuvo que pedir permiso al juez.

Él le permitió salir del país con ellas si pagaba una garantía de 10 millones de pesos. Sin embargo, Wanda decidió no hacerlo, argumentando que no recibía la cuota alimentaria.

Además, Candalaft contó el contenido de una conversación entre el futbolista y la empresaria. "Ayer se dio una comunicación en la que Wanda le reclamó a Mauro que las nenas fueron a su casa con el uniforme y la mochila, porque siguen el calendario escolar internacional, pero volvieron sin nada. En esa conversación, él le habría dicho a su hija: 'No te preocupes por el uniforme porque ya no vas a ir a ese colegio, vas a ir a un colegio en Turquía'. Ese es el verdadero miedo de Wanda y el motivo real por el que no quiere entregarle a las hijas a Icardi", explicó.