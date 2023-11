El Conejo habló del beso entre Coti Romero y Marcos Ginocchio e hizo un inesperado pedido

“Quiero dejarles este mensaje: debido a que me llegaron muchísimos comentarios y mensajes directos, quiero decirles a todo mi dándome que no lo ataquen a Marcos”, expresó el ex de Coti en su chat de difusión de Instagram

Y agregó: "Yo sigo hablando con él, es más, hablé hasta rato y nada cambio, sigue siendo amigo mío! Si me bancan les pido de corazón que también banquen lo que les pido! Gracias y los quiero muchísimo”.

A su vez, habló en un su canal de streaming acerca de la charla que tuvo con su amigo y remarcó: “Marcos me mandó un mensaje desmintiéndome todo, sigo siendo amigo, y nada más. No me voy a prender a la gilada. Es más, el primo me dijo que cuando venga nos vamos a juntar y más vale que si”.

Ángel de Brito contó toda la verdad detrás del beso entre Marcos Ginocchio y Coti Romero

El las últimas horas Coti Romero y Marcos Ginocchio estuvieron en boca de todos. La ex Gran Hermano confesó en la pista del Bailando 2023 (América) que había besado al joven de salta y se armó una gran revolución en las redes sociales.

Por esa razón, en LAM (América) hablaron acerca de este polémico suceso y el conductor Ángel de Brito dio detalles acerca de cómo fue todo. “Hablé con las fuentes. Esto fue en agosto. Hubo un after en una casa después de la Bresh, Coti estaba medio bajón, vino Marcos, empezaron a chapar, y la cortaron porque pensaron la estamos flasheando, esto esta mal ”, describió.

Y aclaró: “En ese momento ella y El Conejo estaban separados, una de sus tantas idas y vueltas. Ella estaba dolida porque se había enterado lo de él con Karina La Princesita. Fue en el departamento de un cantante, Agustín Bernasconi”.

Como si eso fuera poco, Ángel reveló que Coti también tuvo un apasionado momento con otro ex GH. “Esta persona que me está hablando me dice: Coti, y no lo cuenta, también se apretó a Nacho estando con La Tora”, contó.