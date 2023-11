Marcos Ginocchio dio su versión del "beso" con Coti Romero: "Con la prima..."

Lo cierto es que esta semana, la correntina deslizó en el Bailando 2023 (América TV) que se había dado unos besos con un ex compañero de GH, y que se trataba del Cone -su ex novio-. Fue allí cuando Ángel de Brito le puso nombre y apellido al caballero en cuestión, contando que se trataba de Marcos Ginocchio con quien estuvo mimosa Coti en un after de la Bresh.