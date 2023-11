Coti Romero enfrentó los rumores de un apasionado encuentro con Marcos Ginocchio

“Vino Coti y me dijo: me di un beso con un ex Gran Hermano que no era el Conejo. Le pregunté si el beso era un piquito y me dijo: 'no, chape con lengua'", contó el conductor.

Con el correr del programa, Ángel retomó el tema y sentenció: “Ya me contaron quien era el candidato de Coti, a quien se picoteó en un after. Al ganador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio”. Y aunque ella intentó mantenerlo oculto, finalmente terminó admitiendo que el dato era correcto.

“Es como besar a mucha gente igual, no significa nada”, deslizó. Como si eso fuera poco, para cerrar, reveló que el joven oriundo de salta besaba bien.

Marcos Ginocchio se fue de la Argentina: el inusual destino al que viajó

Después de consagrarse como el gran ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio decidió abocarse de lleno a su carrera como modelo, un mundo en el cual incursionó antes de ingresar al famoso reality.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, el joven mostró que dejó la Argentina para trasladarse hasta Finlandia, a donde viajó por un importante proyecto. El primo -como le decían en la casa- fue convocado por una importante marca de gaseosas para grabar un comercial en ese país del norte de Europa.

Filandia Marcos.jpg

Marcos Ginocchio se sumó a figuras e influencers de distintos países, que también serán parte de este comercial, que será con temática navideña. Desde Helsinki, el ex integrante del reality de Telefe tomó un vuelo a Rovaniemi, una ciudad que es conocida como la casa oficial de Papá Noel.

marcos coca cola.jpg

En sus historias en Instagram, el primo compartió algunos videos en la nieve y en un refugio, donde se encontró con el resto de los convocados por esta reconocida marca internacional. Finalmente, en su posteo más reciente, el salteño posó junto a Papá Noel.