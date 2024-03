El conmovedor mensaje de Flor de la V, a 10 años de la muerte de Jorge Ibáñez: "¡Fue terrible!"

Flor mencionó que Ibáñez era su confidente. "Es que para él nada era ajeno…te tomaba de las manos, te decía 'contame' y, como sólo saben hacer los elegidos, se iba mimetizando con tus historias como si fueran propias; entonces mágicamente te hacía sentir que tu alegría se amplificaba o tu dolor se reducía", señaló.

La figura de América relató que el diseñador siempre lograba sacar lo mejor de ella. "Aún en su reconocido e inigualable talento como creador se le notaba ese amor por el otro. Porque él no sentía el orgullo egocéntrico de ver reconocidos sus vestidos; él sentía la satisfacción plena de haber ayudado a que alguien se sintiera más bella, más plena, en total armonía consigo", agregó.

Jorge Ibañez.jpg

La ex vedette reveló que daría todo por tenerlo otra vez cara a cara: "Ahora quiero hablarte a vos, Jorge. Quiero que estas palabras vuelen y surquen los cielos para llegar a esos oídos que tantas veces con tanto amor me escucharon. No me queda la sensación de no haberte dicho lo mucho que te amaba; todos te amábamos y te lo decíamos, Pablo, mis hijos, pero es inevitable sentir que la muerte me arrancó una parte de mí, que tu ausencia es ahora una presencia permanente, necesaria".

Al finalizar, Flor describió que nunca se le cruzó por la cabeza lo que le ocurrió a su gran amigo, que aún le genera muchísimo dolor. "Sé que no te gustaría verme devastada, sé que me abrazarías hasta que mis lágrimas te llenaran esos hombros de seda que tenías. Jamás, ni en la peor de mis pesadillas podía imaginarme que te irías tan pronto. Fue terrible afrontar tu muerte sin vos, que eras quien siempre me auxiliaba ante el dolor. Pero quiero decirte que cuando este mar de lágrimas deje paso a los recuerdos tendré recuerdos tuyos como para llenar el resto de mi vida, como para ir teniéndote hasta que pueda, de una vez y para siempre, volver a tenerte a mi lado. Te amo Feliche, amigo, hermano, compinche, confidente, gurú. Siempre me sentí tan bien vestida por vos… Nunca me sentí tan desnuda como hoy", concluyó.

La muerte de Jorge Ibáñez, un referente de la moda

14 de marzo de 2014, el diseñador Jorge Ibáñez murió a los 44 años por una falla cardíaca provocada por una cardiopatía hipertrófica dilatada. Fue un referente de la moda y el encargado de vestir a grandes figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Ingrid Grudke, Anamá Ferreira, Mariana Fabbiani, Florencia de la V, entre otras tantas.

Ese día, por la mañana, cumplió con su rutina diaria de actividad física. Salió de su casa a las siete, entrenó y regresó a su hogar para alistarse y continuar con sus compromisos laborales. Más tarde, se produjo el deceso. Fue encontrado sin vida a media mañana en su departamento en el barrio de la Recoleta.

Estaba cargado de proyectos. De hecho, por la tarde, Ibáñez estaba invitado al programa de Mariana Fabbiani (El diario de Mariana) para presentar su nueva colección, la misma que mostraría al día siguiente con un exclusivo desfile.

Sin dudas, marcó un antes y un después en el mundo de la moda. Será cortado por sus creaciones.