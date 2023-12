El contundente descargo de Diego Topa al desmentir su muerte: "No es nada gracioso todo esto"

Además, remarcó que esta noticia falsa repercutió en la salud de su madre, que sufre diabetes: "Siguen llegándome mensajes y la verdad es que estamos en un momento de que no es un chiste eso. A mí no me causa nada de gracia y sobre todo porque puede afectar a miembros de mi familia. A mí mamá le subió la diabetes y no está bueno".

"Ojalá se termine esto no únicamente a mí, sino a un montón de personas conocidas que le hacen esto. Gracias por estar y estoy muy bien, muy vivo con muchos proyectos. Aprovecho para desearles felices fiestas", cerró Diego Topa.

Embed

La emotiva confesión de Diego Topa sobre las señales que recibe de Romina Yan: "Lo sentí"

Diego Topa estuvo este miércoles en Poco correctos (El Trece) y habló a corazón abierto de las señales que recibe de Romina Yan, a 13 años de su muerte.

“Siempre por algo Romina aparece. Esto lo he hablado con Cris Morena y Gustavo Yankelevich y voy a contar algo que nunca conté y que pasó hace muy poquito”, reveló en el ciclo conducido por el Pollo Álvarez y el Chino Leunis.

“En el Día de la Madre, yo venía de la casa de mi mamá después de saludarla, y no sé por qué en las redes estábamos viendo una historia y me aparece un mensaje de Franco, el hijo de Romina”, contó.

Ahí, detalló de qué habló con Franco: “Hablamos de un montón de cosas y estuvimos charlando como cuarenta minutos, de anécdotas de cuando él era chiquito, cuando yo iba a la casa, cuando grabábamos el programa”.

“Y le dije ‘yo no tengo dudas de que esta charla en El Día de la Madre, hay algo que (Romina) tuvo que ver. De verdad lo sentí, los dos lo sentimos. Y es fuerte eso de poder percibirlo. Se me pone la piel de gallina cuando lo digo. Son cosas que pasan”, afirmó.

Y agregó: “El otro día también. Fui a cenar y estábamos hablando del programa que hacía con Romina y aparece una de sus mejores amigas en el restaurante, ¿te das cuenta? Es loco”.