El contundente mensaje de Wanda Nara que reafirma su separación definitiva de Mauro Icardi

Cabe destacar, que en su momento la mediática reveló que una de sus mayores diferencias con Mauro Icardi se daba por qué el futbolista no estaba de acuerdo en que ella trabaje tanto.

“Las mujeres debemos tener proyectos propios, trabajo propio, dinero propio, en fin….vida propia. Caminar solas o al lado de, pero jamás detrás de”, replicó Wanda ya que se trataba de una frase escrita por otra cuenta.

Además, en su descripción, el mismo posteo expresaba: “Somos poderosas, valientes, resilientes y más! Vamos mujer, si una pareja te complementa, perfecto, pero si no te suma, que no te reste jamás”.

Wanda Nara autonomía de las mujeres

Ca7riel mostró la escalofriante amenaza de muerte tras besar a Wanda Nara en su show

Ca7riel & Paco Amoroso se presentaron el viernes en el Movistar Arena con un multitudinario show en el que presentaron su último disco, Baño María. Entre las sorpresas de la noche se destacaron las presencias de dos famosas: Lali Espósito y Wanda Nara, quienes hicieron vibrar el estadio

La cantante y conductora apareció en el escenario para interpretar su hit Bad Bitch y la sensual coreografía terminó con un apasionado beso con Ca7riel ante el aplauso del público.

Al día siguiente, Ca7riel compartió un video en las redes sociales donde contó que recibió una amenaza de muerte por parte de un fanático de Mauro Icardi, quien es figura en el club Galatasaray de Turquía.

“¿Qué carajo pasó ayer, no? Recién estaba por subir unas fotos, pero no me da el cerebro. Tengo el IQ de un hamster. Se abrió un agujero negro en el show y salieron Lali Espósito y Wanda Nara”, dijo el artista en el video que subió a Instagram.

Y agregó: “Me levanté con amenazas de muerte de turcos, porque besé a alguien muy importante. Así que, loco Por Dios, por Dios... Después terminamos en un after, como en los mejores cumpleañitos, intercambiando caramelitos ¿Qué pasó ahí? Una confusión... Así que nada, iba a subir un montón de cosas, pero no voy a subir nada ¿sabés por qué? Porque me lo merezco”.

"Y ya que estoy te mando una amenazita de muerte con la que me levanté y me gustó", finalizó el cantante mostrando el fuerte mensaje intimidatorio en idoma inglés que recibió por privado de Instagram por parte de un fanático de Mauro Icardi, ex de Wanda.

"We kill you. We are te the best fans or world anda Mauro best player of turkey. You are of a bitch. ¿You kis Wanda? I think you want dead you", fue el alarmante mensaje que recibió Ca7riel.