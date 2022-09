El crudo relato de Magui Olave tras haber estado al borde de la muerte

Este miércoles en LAM (América TV), Magui relató en primera persona qué fue lo que sucedió. "Fue un pico de estrés sumado a una baja de presión fuerte. Si bien suelo desmayarme, en situaciones al límite, nunca me había pasado esto. No tenía pulso ni respiración", describió.

La cantante recordó qué fue lo sintió antes de perder el conocimiento: "Había dejado a mis nenes en el cole. Cuando subí al auto me empecé a sentir mal. Me faltaba el aire y me dio un dolor fuerte en la cabeza".

"Alcancé a llamar a mi mejor amiga, que llegó para ayudarme. Me faltaba el aire, cada vez más, cada vez más... bajé la ventanilla del auto y, a partir de ese momento, ya no me acuerdo más nada. Después me desperté en la clínica", añadió.

Por último, Magui indicó que personal de la escuela de sus hijos lograron atenderla. "Mi amiga trató de reanimarme. No pudo hacer nada. Se cruzó al colegio y ellos me salvaron", cerró.

Magui Olave explicó cómo está de salud tras la descompensación e internación

Tras recibir el alta médica luego de la internación, Magui Olave compartió en redes sociales un video donde explicó qué fue lo que le pasó y llevó tranquilidad a sus fans.

"Quería pasar por acá para agradecerles por el cariño y las buenas energías y por haber estado en un momento complicado conmigo", indicó la cantante.

"Estoy muy bien, en mi casa y súper controlada. Lo que tuve fue un síncope. Estoy extrañando mucho volver pero ya quiero que se pase rápido para pode estar donde más me gusta", concluyó.