La desafiante actitud de Ivana Figueiras tras las duras críticas por trabajar con la China Suárez: "Odio que..."

Así dejó en claro que su decisión se debió a un tema estrictamente laboral y que no debe analizar la vida vida privada de quien contrate: “Más allá de que la podés juzgar o no y que cada uno haga lo que quiera, porque tampoco me voy a poner la bandera. O sea, a ver, lo mío es trabajo, entonces yo no me meto en la vida privada”, continuó firme la novia del ex futbolista Darío Cvitanich.

Ivana Figueiras remarcó que lo que más la impactó fue el nivel de agresividad que observó en las redes sociales especialmente por parte de las mujeres.

“Lo que a mí me sorprende la cantidad de odio, esto más allá de lo de la China. O sea, como las mujeres, el odio que tienen. Hasta fotos de donde hay menores, viste cuando decís ya es un nivel... Pero bueno, es también el odio que hay en la sociedad”, cerró indignada al detectar los hirientes comentarios de muchas mujeres en las redes en el último tiempo.

La picante respuesta de Ivana Figueiras para los haters

Ivana Figueiras recurrió también a las redes sociales para responder a varios comentarios sobre su físico y dejó en claro que no tiene realizadas intervenciones estéticas.

"Para los que se preocupan por mis operaciones, quiero decirles que no tengo nada, no me rellené nada de la carita", comenzó la modelo desde sus historias en Instagram mostrando una selfie de su rostro en primer plano.

Y aclaró al respecto: "Solamente un poquito de botox de vez en cuando e hidratación en los labios. Y gracias a mis padres por la genética jiji besos. Ah, y no tomo sol desde los 23 años, dato".

"El odio les va a hacer mal", reflexionó contundente Ivana Figueiras contra sus críticos. Y mostró un dato virtual con respecto al mayor alcance en público femenino que tiene por sobre los hombres.

"Mujeres, aprendamos un poco de ellos. El odio que emanan es fuerte les va a hacer mal en serio. Ojo con ir a las marchas del feminismo después", lanzó picante.

