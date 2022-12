El cumpleaños de la esposa de Abel Pintos y un mensaje cargado de emoción 

"¡Feliz cumpleaños @moracalabrese amor de mi vida! Doy gracias a Dios por poder vivir a tu lado cada día. Te amo. Te amamos", precisó el intérprete.

Y agregó muy enamorado: "Punto y aparte: ¡Qué hermosa sos por favor te lo pido! ¡Calmante un poco!".

mora calabrese.jpg

En tanto, Mora Calabrese agradeció las muestras de amor y presencia de sus seres queridos en esta fecha tan especial.

"Tengo el corazón lleno de amor y felicidad! Gracias a mi familia y amigos por acompañarme y elegir ser parte de mi vida", indicó con emoción.

Cabe recordar que Agustín, el primer hijo del matrimonio, nació el 22 de octubre de 2020. En noviembre de 2021 Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron tras varios años en pareja.

mora calabrese 1.jpg

Abel Pintos y su historia de amor con Mora Calabrese: estaba casada y la espero varios años

Abel Pintos estuvo como invitado a La Peña de Morfi, Telefe, y en un mano a mano con Jey Mammon, recordó cuando vio por primera vez a su actual mujer Mora Calabrese en un show en Chaco y ella estaba casada.

“Ella es de Resistencia y de casualidad fue a acompañar a una amiga que iba por una empresa que sponsoreaba ese festival”, contó el destacado cantante.

Y explicó: “Yo dije ‘Bueno, listo, ya está’, y varios años después, incluso varios años después de su divorcio, retomamos a hablar, aunque tuvimos un montón de años de idas y vueltas”.

“La forma más certera explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó”, reconoció Abel Pintos. Y agregó: “Cuando la conoció, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”.

Y contó cómo se decidieron a comenzar la relación tras tanto tiempo de hablar: “Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”.