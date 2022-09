Abel Pintos y su historia de amor con Mora Calabrese: estaba casada y la espero varios años

Y explicó: “Yo dije ‘Bueno, listo, ya está’, y varios años después, incluso varios años después de su divorcio, retomamos a hablar, aunque tuvimos un montón de años de idas y vueltas”.

“La forma más certera explicarle y contarle a ella qué me pasó es que me modificó”, reconoció Abel Pintos. Y agregó: “Cuando la conoció, algo dentro mío cambió, me modificó. Entonces eso, ligado al enamoramiento, me hizo darme cuenta de que todo me gustó de ella: todo lo que vi y todo lo que fui conociendo”.

Y contó cómo se decidieron a comenzar la relación tras tanto tiempo de hablar: “Fue hasta el día en que dijimos ‘Tenemos que arrancar esto, no podemos ser tan pavos los dos’. Y nos pusimos de acuerdo en que íbamos a comenzar un camino y que ya no nos íbamos a separar”.

Cabe recordar que Agustín, el primer hijo del matrimonio, nació el 22 de octubre de 2020. En noviembre de 2021 Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron tras varios años en pareja.

El hijo de Abel Pintos tuvo un accidente casero y terminó en el hospital

A fines de julio, Abel Pintos informó en su cuenta de Twitter que su hijo Agustín sufrió un accidente casero y terminaron en el Hospital Pediátrico de Resistencia.

“Quiero agradecer con todo mi corazón al personal que con absoluta celeridad y amor atendieron a Agus y nos contuvieron en la angustia. GRACIAS. Ya estamos en casa y Agus está bien”, indicó el cantante para llevarle tranquilidad a sus seguidores.

De inmediato, los usuarios de Twitter le dejaron mensajes de amor y de aliento en donde le brindaron todo su apoyo y le preguntaron en profundidad sobre lo sucedido.

De todas formas, Abel Pintos no brindó más información, pero sí dejó en claro que todos se encontraban bien para llevar calma a sus fans.