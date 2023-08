El curioso método anticonceptivo que usan Flor Vigna y Luciano Castro

"Tomaba pastillas, pero me hacían muy mal. Lo cuento porque me parece importante la conciencia de cuidarse. El anillo se usa tres semanas y se descansa una. Pregunten porque a mí me re funciona. Incluso lo dan gratis en algunos centros de salud", detalló Flor.

El anillo vaginal (también conocido como anillo intravaginal o sistema de liberación vaginal) es un método anticonceptivo hormonal de larga duración. Consiste en un anillo de plástico flexible de unos 5 centímetros de diámetro que, colocado en la vagina, libera hormonas femeninas idénticas a la píldora anticonceptiva (etonogestrel y etinilestradiol) en dosis bajas y constantes y que, absorbidas por la mucosa de la vagina, impiden la ovulación.

image.png

Yanina Latorre fue letal con el look de Flor Vigna en la foto del Bailando 2023

Hace unos días se llevó a cabo la foto del Bailando 2023 con todas las figuras del certamen. El formato internacional regresa muy pronto a la TV, de la mano de Marcelo Tinelli y por América.

En LAM analizaron los looks de los famosos que estarán este año en la pista de la competencia. Ángel de Brito mencionó que los productores les pusieron ciertas reglas de vestuario a los concursantes.

Embed

"Nos dijeron azul no, blanco no, verde no, brillos no, porque habían diferentes fondos para las fotos individuales", señaló el periodista. "¿Y qué te pareció el look de Flor Vigna?", le preguntó Ximena Capristo.

“No soy especialista en moda. Tiene un lomazo, pero me parece que no se lucía”, expresó Ángel. Yanina Latorre redobló la apuesta y fue tajante. “No hace falta ser especialista, un horror lo que se puso”, retrucó la angelita. "No quería cortar con su estilo musical”, sostuvo Marixa Balli.