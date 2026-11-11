El descargo de Nenu López tras la filtración de sus audios a los gritos con Franco Zunino

"Me parece increíble que hayan tomado un audio mío llorando y atravesando un momento de angustia para construir una historia que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. No todo llanto es consecuencia de una infidelidad, ni toda separación tiene una tercera persona detrás", expresó.

En ese sentido, también advirtió que una relación puede atravesar situaciones complejas que no necesariamente son conocidas por quienes observan desde afuera.

"A veces las relaciones atraviesan situaciones mucho más complejas que desde afuera nadie conoce", sostuvo. Y fue todavía más contundente al referirse a la exposición de su intimidad: "No voy a permitir que un momento de vulnerabilidad se convierta en una excusa para inventar versiones sobre nuestra intimidad. Les pido respeto por los dos y que dejen de sacar conclusiones sobre una historia que no vivieron".

El pedido de empatía por parte de Nenu López

En una segunda parte de su comunicado, Nenu amplió su mensaje y apuntó tanto contra quienes difundieron el material como contra los usuarios que comenzaron a sacar conclusiones sobre la ruptura.

"Me parece que es momento de pedir un poco de respeto y empatía. Detrás de todo lo que se está hablando hay personas, sentimientos y una historia que quienes están afuera no conocen en su totalidad", escribió.

Además, remarcó que ninguno de los dos estaría atravesando un momento sencillo y pidió que no se busquen culpables ni se convierta una situación privada en un debate público.

De esta manera, Nenu López buscó ponerle un freno a las especulaciones sobre su separación de Franco Zunino y dejó en claro su malestar por la circulación de conversaciones privadas. Su principal reclamo fue que se respete la intimidad de ambos y que no se construyan versiones sobre una relación que, según remarcó, quienes están afuera no conocen por completo.