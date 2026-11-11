A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENORME REVUELO

El descargo de Nenu López tras la filtración de sus audios a los gritos con Franco Zunino

Luego de que se conocieran grabaciones privadas en las que se la escucha discutir a los gritos con su Franco Zunino, Nenu López salió a aclarar qué pasó y pidió respeto por la intimidad de ambos.

11 nov 2026, 14:00
El descargo de Nenu López tras la filtración de sus audios a los gritos con Franco Zunino

El descargo de Nenu López tras la filtración de sus audios a los gritos con Franco Zunino

El descargo de Nenu López tras la filtración de sus audios a los gritos con Franco Zunino

El descargo de Nenu López tras la filtración de sus audios a los gritos con Franco Zunino

La separación de Nenu López y Franco Zunino quedó envuelta en un nuevo escándalo después de que se difundieran audios privados de una fuerte discusión que mantuvieron en el departamento de la influencer. El material fue presentado por Pepo Ochoa en Bondi Live y rápidamente generó repercusiones en las redes sociales.

Según contó el periodista, las grabaciones habrían sido realizadas por un vecino y permiten escuchar un enfrentamiento entre la expareja. En uno de los fragmentos que salieron a la luz, se escucha a Nenu visiblemente enojada: "¿Quién te creés que sos? Dijiste que pasaste una noche loca en la televisión. Sos una mierd..., ¿qué más querés? Vos borraste el chat y yo no te acusé nunca de mentir. Andate, no te quiero ver más en mi put.. vida, arruinás todo".

La difusión de esos registros íntimos volvió a poner la ruptura en el centro de la escena y alimentó las versiones sobre los motivos que llevaron al final de la relación. Frente a las especulaciones, Nenu decidió expresarse públicamente y utilizó sus historias de Instagram para hacer un contundente descargo.

El fuerte descargo de Nenu López tras la filtración de sus audios

Lejos de dejar pasar la situación, la influencer cuestionó que se utilizara un momento de angustia personal para construir una historia sobre su separación. Además, rechazó que el conflicto estuviera necesariamente relacionado con una infidelidad o con la aparición de una tercera persona.

"Me parece increíble que hayan tomado un audio mío llorando y atravesando un momento de angustia para construir una historia que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó. No todo llanto es consecuencia de una infidelidad, ni toda separación tiene una tercera persona detrás", expresó.

En ese sentido, también advirtió que una relación puede atravesar situaciones complejas que no necesariamente son conocidas por quienes observan desde afuera.

"A veces las relaciones atraviesan situaciones mucho más complejas que desde afuera nadie conoce", sostuvo. Y fue todavía más contundente al referirse a la exposición de su intimidad: "No voy a permitir que un momento de vulnerabilidad se convierta en una excusa para inventar versiones sobre nuestra intimidad. Les pido respeto por los dos y que dejen de sacar conclusiones sobre una historia que no vivieron".

El pedido de empatía por parte de Nenu López

En una segunda parte de su comunicado, Nenu amplió su mensaje y apuntó tanto contra quienes difundieron el material como contra los usuarios que comenzaron a sacar conclusiones sobre la ruptura.

"Me parece que es momento de pedir un poco de respeto y empatía. Detrás de todo lo que se está hablando hay personas, sentimientos y una historia que quienes están afuera no conocen en su totalidad", escribió.

Además, remarcó que ninguno de los dos estaría atravesando un momento sencillo y pidió que no se busquen culpables ni se convierta una situación privada en un debate público.

De esta manera, Nenu López buscó ponerle un freno a las especulaciones sobre su separación de Franco Zunino y dejó en claro su malestar por la circulación de conversaciones privadas. Su principal reclamo fue que se respete la intimidad de ambos y que no se construyan versiones sobre una relación que, según remarcó, quienes están afuera no conocen por completo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Nenu López

Lo más visto