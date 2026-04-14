El nuevo video de Brian Sarmiento mostrando sus partes íntimas que desató un escándalo en Gran Hermano

Sin embargo, su futuro parece cada vez más atado a la reacción del público y a las decisiones de la producción frente a sus constantes provocaciones.

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Cuál era la desagradable costumbre de Brian Sarmiento en los vestuarios de fútbol

Brian Sarmiento se transformó en uno de los protagonistas más polémicos dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). No tanto por su manera de jugar, sino por una personalidad que resulta imposible de ignorar. Con un estilo verborrágico, provocador y siempre desafiante, el exfutbolista parece moverse bajo sus propias reglas, donde el límite entre entretenimiento y tensión se vuelve difuso.

El episodio del teléfono dorado marcó un quiebre en la convivencia. Mientras sus compañeros se lanzaban a toda velocidad para contestar, él apareció completamente desnudo, sin mostrar la más mínima vergüenza. La escena generó una mezcla de carcajadas, sorpresa y rechazo. Según cuentan, no se trata de una estrategia improvisada: en su paso por All Boys solía repetir estas actitudes, incluso con gestos más extremos.

Facundo Parra, quien compartió equipo con Sarmiento en 2020, relató en el programa de streaming Cuerpo Técnico cómo eran aquellos días de vestuario junto al actual “hermanito”. “Un delincuente, boludo. Se sentaba y garcaba con la puerta abierta, con un pucho en la boca y en bolas”, recordó el delantero, sin filtros.

El conductor del ciclo no pudo ocultar su asombro, y Parra explicó que en aquel momento su reacción fue de desconcierto absoluto: “Yo miraba eso y decía: ‘No puede ser, esto no es real’. Le decía: ‘Brian, por favor, hay chicos acá’”. Esa forma de ser, directa y sin prejuicios, parece ser una constante en la vida del exjugador de Newell’s y Banfield, y hoy se exhibe sin disimulo frente a las cámaras del reality.