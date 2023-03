El desesperado pedido de la hija de Sergio Denis para que investiguen la muerte de su papá

Hoffmann manifestó que la Justicia tucumana rotó hasta en cuatro ocasiones el caso del artista con diferentes fiscales. Además, señaló que el último de ellos, Mariano Fernández, no parece avanzar con el proceso. “Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”, indicó.

En esa misma línea, el letrado lanzó al aire una fuerte acusación sobre el actual funcionario frente al caso. “El fiscal este tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado”, aseguró.

“Nosotros estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”, completó.

Cabe recordar que desde la confirmación de la muerte de Denis en 2019, su familia se movilizó para pedir justicia. Creen que la tragedia familiar se pudo evitar, ya que la fosa que precede al escenario en el que se encontraba Sergio, no disponía de las condiciones de seguridad mínimas para su uso.

Embed

La hija de Sergio Denis asegura que su papá le mandó una señal

Ya pasaron más de 3 años de la muerte de Sergio Denis, tras que el cantante cayera en una pozo mientras daba un concierto en un teatro en Tucumán por lo que estuvo varios meses en coma, le hicieron varias operaciones pero no resistió. Su hija Bárbara Hoffmann asegura que su papá le mandó una señal.

Hoffmann recordó que cuando era una nena, su papá siempre le cantaba la canción “Alfonsina y el mar”, entonces como ella se sintió triste decidió manejar hasta una montaña -ella vive en Lago Puelo, provincia de Chubut- para conectarse con él.

“Nos encantaba a los dos ese tema. Me fui arriba de la montaña con el auto porque quería rezar. Después que me subí al auto, sonaba la misma canción que él me cantaba”, contó la mujer a Mitre Live.

“No es una canción que suelan pasar en la radio. Acá en Lago Puelo llegan muy pocas radios. Son esas señales que, creo, él está ahí: era una canción nuestra y, de repente, empezó a sonar en la radio”, reveló Bárbara.

“Me acuerdo que cuando bajé del auto que había señal llamé a mi mamá y le dije. Le conté llorando lo que pasó y lloré toda la vuelta a casa”, sumó la mujer.