Se filtró la importante suma de dinero que Paulo Londra le ofreció a su ex para mantener a sus hijas

Desde su cuenta de Twitter, la novelista Florencia Freijo fue quien dio a conocer la cifra. “Recordemos que debería estar fijado entre un 20 y 30% de sus ingresos. Ojalá el fallo judicial sea ejemplar”, indicó.

Sin embargo, Paulo Londra consideraría ampliar la propuesta e incluir bienes materiales como autos y propiedades, aunque todo se conocerá finalmente en la audiencia del prevista para el 10 de mayo.

Paulo Londra

La ex suegra de Paulo Londra hizo una dura crítica al cantante

La relación de Pablo Londra y Rocío Moreno es cada vez más complicada. Todo empeoró cuando se supo que ella estaba esperando a su segunda hija. Los dos eran papás de Isabella, una niña de 2 años y ahora se preparaban para la llegada de la nueva integrante.

Embarazada de 8 meses, la joven dijo se cansó de que el cantante priorice su familia y amigos antes que la familia y abandonó la casa que compartían para volver a la casa de su mamá. "Estuve haciendo reposo y no tuve ayuda con Isabella que es chiquita", contó. Por este motivo, inició un reclamo legal por la cuota alimentaria y además, por una compensación económica para ella.

Esta semana tuvieron una audiencia pero no lograron acuerdo y la situación se puso más tensa. Este jueves habló en Intrusos (América) la ex suegra del artista, Marina Romero, y defendió a su hija. "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse pero no soporta el destrato", contó.

"Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... son cosas que a mí no me sorprenden", expresó Marina.

Sobre la relación del cantante con sus hijas, fue dura: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi... no se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

Marina contó que entiende que los vínculos no se pueden forzar, pero cree que Paulo todavía no entiende de lo que se está perdiendo: "Quizás tiene miedo... o le llenaron la cabeza...".

Por último, apuntó con indirectas a los padres del cantante: "Yo fui mamá muy joven pero si alguien se acercaba a decirme algo malo, lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno".