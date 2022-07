El desgarrador audio de Solita Silveyra tras el accidente en la puerta del teatro

Soledad Silveyra fue entrevistada por TN donde contó con detalles que se salvaron de casualidad por sacarse fotos dentro del teatro con los dueños del lugar por que sino habrían “estado ahí, con la gente, saludando y firmando autógrafos”.

“La verdad es que estoy destruida. Se metió un vehículo, lo manejaba un discapacitado, parece. Atropelló a todas las personas que nos estaban esperando. Fue horrible, una cosa espantosa. Nunca me imaginé ver algo así”, contó la actriz.

“Yo abrí la puerta, porque no nos dejaban salir a nosotras, y cuando la abrí era como si un auto hubiera descendido desde el pullman hasta la calle, y veía las piernas de toda la gente que estaba abajo del auto”, detalló.

“Fue una noche gloriosa, maravillosa”, indicó y sumó: “terminado con esta tragedia” después de cinco funciones en Mendoza con teatro completo”.

“Nos hubiéramos querido quedar hasta el final, pero bueno, estuvimos con la gente, contuvimos, pero en un momento nos sacaron. Ninguna de los dos nos queríamos ir”, agregó.

“El conductor es un discapacitado y decía que no lo había hecho a propósito cuando la gente lo quiso agarrar”.

“Estábamos con la familia del dueño del teatro, que falleció hace poco. Nos quedamos con ellos, que nos trajeron unos vinos. Estábamos ahí y escuchamos un ruido espantoso, me dicen ‘no salgas, no salgas’ . La acomodadora se desmayó. No hay muertos, por lo menos hasta el momento”, terminó la actriz.

El video del grave accidente en un teatro en Mendoza, donde se presentaron Soledad Silveyra y Verónica Llinás

Un auto dio marcha atrás en la puerta del Cine Teatro Plaza, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, y se incrustó en la entrada de dicho establecimiento. El hombre atropelló a un grupo de personas que aguardaban para saludar a Soledad Silveyra y Verónica Llinás, que se presentaron con al obra Dos locas de remate.

Casi una decena de ambulancias, del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y prestadores privados se trasladaron hasta el lugar para asistir a los heridos y derivarlos a diversos hospitales del Gran Mendoza. Hay 23 personas terminaron heridas, 3 de ellas en estado grave.

En Diario Mendoza publicaron el video del momento exacto del accidente, que sucedió minutos después de las 22.