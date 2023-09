El desgarrador mensaje de una íntima amiga de Silvina Luna con fotos y videos inéditos

Embed

"Mi gorchi, no es casualidad que estas sean las últimas palabras que escribiste en tu libro. Quiero pensar que es una señal. Se qué todo es perfecto, y que tu misión terrenal llegó a su fin, para volar al infinito, pero no voy a negar que el corazón me duele como nunca antes", precisó con mucho dolor Eugenia.

"Que siento que es injusto, que voy a extrañar abrazarte una vez más, reírme con tus picardías, mirarte atenta escuchando tus consejos, tus enseñanzas, reflexionar juntas, mimarte con las comiditas que más te gustaban", continuó.

Y destacó a su gran amiga como persona: "Simple, sabia, generosa, auténtica, divertida, sentimental, buena amiga, buena hermana. Gracias por compartir tu camino conmigo, fue hermoso tenerte en mi vida, un regalo del universo. Gracias por aparecer en ese sueño y mostrarme que estás bien".

"Te amo para siempre amiga. Volá alto, ahora sos el Ave Fénix de la que hablabas", cerró su posteo.

Las lágrimas de la madre del Polaco en el velorio de Silvina Luna: "La quería mucho"

El miércoles se realizó el velorio de Silvina Luna, donde sus familiares e íntimos amigos le dieron el último adiós. Luego el cuerpo fue trasladado al Panteón de los Actores en el Cementerio de la Chacarita y allí sorprendió la presencia de Mariana Cwirkaluk, madre de la ex pareja de la modelo, El Polaco.

Lo cierto es que la actriz y el músico mantuvieron un romance en el año 2017, y finalmente la relación culminó por una infidelidad del él. Sin embargo, tras su fallecimiento, el cantante se mostró conmocionado y la despidió con un sentido posteo en sus redes sociales donde a su vez expreso su pedido de justicia.

“Soy la mamá de El Polaco, yo la quería mucho a ella. Una chica muy respetuosa, la amaba con todo mi corazón. La quiero con todo mi corazón", comenzó diciendo Mariana ante las cámaras de A24.

"Me valoraba mucho, me respetaba mucho. Fue una muy buena mujer conmigo, hermosa, un ángel. Es una lástima que ahora le estamos pidiendo a Dios para que haya Justicia. Pienso que es muy triste, estamos todos mal, pero va a a suceder, tengo fe de que ya lo está haciendo", continuó entre lágrimas.

Acto seguido, se refirió al estado de su hijo frente a dolorosa situación y afirmó: "Esta muy triste, la quería mucho. Yo le mandaba saludos porque estaba en contacto con ella y tenía ganas de ir a verla al hospital pero no se podía, estaba en terapia. Le mandó saludos míos y me dijo que me quería mucho".