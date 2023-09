Las lágrimas de la madre del Polaco en el velorio de Silvina Luna: "La quería mucho"

“Soy la mamá de El Polaco, yo la quería mucho a ella. Una chica muy respetuosa, la amaba con todo mi corazón. La quiero con todo mi corazón", comenzó diciendo Mariana ante las cámaras de A24.

"Me valoraba mucho, me respetaba mucho. Fue una muy buena mujer conmigo, hermosa, un ángel. Es una lástima que ahora le estamos pidiendo a Dios para que haya Justicia. Pienso que es muy triste, estamos todos mal, pero va a a suceder, tengo fe de que ya lo está haciendo", continuó entre lágrimas.

Acto seguido, se refirió al estado de su hijo frente a dolorosa situación y afirmó: "Esta muy triste, la quería mucho. Yo le mandaba saludos porque estaba en contacto con ella y tenía ganas de ir a verla al hospital pero no se podía, estaba en terapia. Le mandó saludos míos y me dijo que me quería mucho".

Inesperado detalle en el velorio de Silvina Luna: "La imagen es muy fuerte"

Este miércoles se llevó a cabo el emotivo adiós a Silvina Luna, que murió a los 43 años tras haber estado internada en el Hospital Italiano, donde la atendían por las complicaciones que sufría tras las intervenciones que le realizó Aníbal Lotocki.

Familiares y amigos despidieron los restos de la actriz y modelo en la casa velatoria Casa O'Higgins. Más tarde, trasladaron el cuerpo hasta el Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita para su último responso.

Pía Shaw estuvo en vivo para A la Barbarossa desde esa casa velatoria. La periodista narró cómo fue el conmovedor adiós a Silvina Luna y contó quiénes fueron las figuras que se acercaron para acompañar a Ezequiel, su hermano.

En medio de la cobertura, la notera advirtió un detalle: "Ahí está la foto de Silvina. En la pantalla se indica la sala velatoria. Es una imagen muy fuerte que la acabamos de descubrir. No estaba desde un principio”.

En la pantalla del ingreso a O'Higgins se observaba una imagen de la ex Gran Hermano, los datos del velorio y un código QR, con acceso a un sitio para dejar mensajes o simplemente prender una vela en forma simbólica.