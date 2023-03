El desgarrador posteo de Lucas Benvenuto tras el descargo de Jey Mammon: "Estoy aquí dejando toda mi verdad"

Luego de una semana de conocerse que Lucas Benvenuto denunció en 2020 a Jey Mammon por abuso sexual, el ex conductor de Telefe rompió el silencio. Desde un video publicado en sus redes sociales negó las acusaciones de su ex pareja, afirmó que la relación fue consentida y aseguró que por ese entonces Lucas tenía 16 años y no 14, y contó que irá por Jucio por la Verdad.