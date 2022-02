El pifie de Rodrigo De Paul que avivó rumores de romance con Tini Stoessel

La foto que likeo Rodrigo De Paul es la que publicamos aquí y que forma parte de un posteo en el Instagram oficial de Tini Stoessel.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?", empezó contando la panelista de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi.

"Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like", contó.

"Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", aseveró la panelista.

Rodrigo De Paul tuvo un fin de semana complicado porque su equipo perdió con el Barcelona.

Rodrigo de Paul habría dejado a su novia por culpa de Tini Stoessel

La separación de Rodrigo De Paul, el jugador de fútbol de la Selección Nacional, sería todo un escándalo. Según los rumores, el deportista dejó a su novia porque se enamoró de Tini Stoessel.

Al principio, la China Suárez fue señalada como una tercera en discordia pero rápidamente el deportas lo desmintió. Más tarde, en octubre, se supo que Tini Stoessel, de 24 años, y Rodrigo De Paul, de 27 años, tuvieron un encuentro en Madrid, cuando la joven se encontraba de gira y ciudad donde juega el futbolista, en el Atlético Madrid que dirige Simeone.

El romance habría comenzado a través de redes, con un intercambio de likes y más tarde de mensajes. Él estaba de novio pero decidió dejarla para darle bandera verde y apostar por la cantante.

Rodrigo De Paul tiene dos hijos con Camila Homs: Francesca, de tres años, y Bautista, de tan solo unos meses de vida.

Desde el entorno de Tini quisieron desmentir la versión, pero ya es muy difícil de hacerlo y el romance marcha en popa.