El día que Silvina Luna reveló la terrible maldad que le hizo Barby Silenzi

El fragmento en cuestión data de 2017, cuando Silvina era figura del Bailando por un sueño. En ese momento, la ex GH estaba enfrentada con Barby Silenzi porque le mandaba fotos provocadoras a El Polaco, por entonces novio de la ex chica reality.

Embed

“Estoy un poco cansada de esta situación. La caradurez de esta mujer, no lo puedo creer. Él está en pareja, eso no se hace. Eso se llama provocar. Yo boluda no soy. Le mandás fotos en bolas a mi novio”, le decía Silvina. “Al Polaco le pedí que tomemos distancia por respeto a vos”, fue la respuesta de Barby.

Poco tiempo después de esta discusión, El Polaco y Silvina se separaron. El referente de la cumbia dejó a la ex Gran Hermano y empezó un noviazgo con la bailarina, con quien luego tuvo una hija.

Se conocieron los primeros resultados de la autopsia de Silvina Luna

A dos semanas de la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, este jueves dieron a conocer en el noticiero de América Noticias los resultados preliminares de la autopsia del cuerpo de la modelo.

“El cuerpo de Silvina Luna empieza a hablar y es un dato que es importante. Hay una importante cantidad de material migrante disperso en el cuerpo. No en la cabeza, pero si en los brazos, en los pechos, pectorales, en la zona de los glúteos y detrás de la rodilla”, comenzó informando Javier Díaz.

“Una calcificación muy importante. Algunos otros elementos también, se observaron granulomas en la parte posterior de las rodillas. Eso llamó la atención, no es que se asombren, pero llama la atención en un sentido de, acá hay algo”, agregó.

Luego continuó leyendo los documentos de los peritos forenses y replicó: “El cadáver presentaba un color pardo como consecuencia de todo lo que había sufrido el cuerpo en vida”.

“Tiene que ver con el tiempo desde que se produjo el fallecimiento hasta la autopsia, es una de las posibilidades. Otra es el tiempo qué transcurre en terapia intensiva donde el paciente no tiene exposición a la luz solar y la degradación propia del organismo que se produce en esta unidad de cuidados”, especifico el médico Rodrigo Salemi en comunicación con el programa.

Y agregó: "Va a ser muy importante el análisis físico-químico y la microscopía electrónica para tratar de determinar a qué corresponden esas moléculas de este elemento, porque por ahora no está certificado que sea metacrilato lo que está en el cuerpo".