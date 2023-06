El difícil momento que atraviesa Esteban Lamothe: "Estoy depre"

“Estoy reconstruyendo mi imagen porque galán ya no soy según los cánones de hoy, ya estoy viejo para ser galán. Ahora me llaman para ser el padre de nenes… Por ejemplo, hay una serie de Cromañón en la que hago del papá de un nene y ahora me llamaron de una nueva de Polka para hacer lo mismo”, contó Lamothe. Y, en relación a la imagen, reconoció: “el error de un actor es no acompañar el paso del tiempo y empezar a operarse”.

En la señal de streaming Blender, el actor de El estudiante también afirmó que está empezando a envejecer "y yo, que estoy muy en contacto con mi cuerpo, lo siento mucho. Estoy en ese momento, medio depre… Es como una nueva pubertad: para viejo soy joven, pero para joven soy viejo. Me doy cringe en una joda y si voy a entrenar la misma cantidad de veces que hace seis años, no rindo lo mismo”.

En otra parte de la entrevista, Lamothe se refirió a su relación con Katia Szechtman. Los actores estuvieron cuatro años en pareja hasta que se separaron, y después de un impasse de ocho meses, en julio del año pasado se reconciliaron: “Soy noviero, siempre anduve de novio. (Con Katia) Después de unos cuantos meses que no estuvimos juntos nos volvimos a ver y estamos intentando una nueva etapa”, reveló.

Ante la consulta de Aquino sobre si tuvieron una charla sobre qué hizo cada uno durante los ocho meses que estuvieron separados, el actor respondió: “Tuvimos esa charla. Dijimos ‘de eso no se habla’, a menos que tengamos que saber algo puntual. Un pacto que después fue destruido…”.

El tierno anuncio de Julieta Zylberberg que le cambiará la vida para siempre

Todo es felicidad para Julieta Zylberberg, quien acaba de anunciar formalmente que está nuevamente embarazada. Separada del actor Esteban Lamothe hace varios años, padre de su hijo Luis Ernesto, la actriz será mámá por segunda vez.

Actualmente en pareja con el director y guionista Agustín Toscano, quien también es papá de dos nenas, la actriz volverá a ser mamá y con la llegada del nuevo integrante formarán oficialmente una verdadera familia ensamblada.

"Nunca mejor dicho. Poné los fideos. Te amo @agustinotoscan. ¡Esta bandaza!", escribió Julieta en su cuenta de Instagram junto a tres fotos donde la ve en una junto a su pareja y los hijos comunes, otra donde muestra la pancita acompañada por Toscano y una tercera donde se la ve abrazada con su primer hijo.

Vale recordar que Julieta Zylberberg se separó de Esteban Lamothe en 2017. Sin embargo, la relación entre ellos es tan buena que más de una vez se rumoreó alguna versión de reconciliación.