El discurso de Norman Briski sobre Gaza en el Martín Fierro de Cine provocó indignación: los duros mensajes

“Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco, pero lo siento aquí, en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado, Gaza”, manifestó.

Los dichos de Briski generaron indignación en las redes sociales.

"A Norman Briski se le pasó recordar los 21 argentinos secuestrados por Hamas", "Mientras Norman Briski define el auto odio, Hezbolá persiste en sus intentos genocidas. ¿Briski exigió un cese al fuego o reclamó la liberación de los 101 secuestrados? A Norman lo define más lo que calla que lo que dice", "Lo de Norman Briski da vergüenza. Que se vaya a GAZA, viejo nazi. Hay aún 7 Argentinos secuestrados por Hamas y ahí lo tenés al viejo pelotudo defendiendo a los terroristas", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.

El escritor Miguel Wiñazki también le dedicó un posteo a Briski. “Andá a vivir a Gaza, pero no vivirías allí porque sos judío y te liquidarían después de humillarte y masacrarte palmo a palmo. Vos Norman Briski y los aplaudidores ignorantes, son colaboracionistas, útiles idiotas, cómplices de los violadores, de los torturadores, de los festivos militantes de lo inhumano”, manifestó.

image.png

El periodista Jonatan Viale le respondió al actor con un duro editorial en su programa radial. "Vos pedís que voten las mujeres, te cuelgan. Si pedís aborto libre, te cuelgan. Si sos homosexual, te cuelgan. Si sos de izquierda, te cuelgan. Si querés tomar una cerveza y escuchar rock, te cuelgan. Si querés hacer un piquete, te cuelgan. Que triste es ser vos, que triste es ser Norman Briski, cuanta oscuridad en el alma, que negación de tus raíces, cuanta maldad, cuanta ignorancia, cuanta desinformación", expresó.

Embed

El duro discurso de Norman Briski en los Premios Martín Fierro de Cine 2024: "Están afanando la ficción"

Este lunes en la primera ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cine (América) el actor Norman Briski fue homenajeado por su trayectoria y dio un fuerte discurso en el escenario sobre la actualidad política y la ficción.

“La inteligencia artificial me dijo 'agradece este homenaje, no seas así'. Primero a los compas que también merecieron este galardón. La ficción es una radiografía de la realidad, nos están afanando la ficción. ¡Nos están afanando la ficción, está en La Rosada la ficción”, comenzó diciendo.

Luego aplaudido por sus colegas, continuó: “La IA, la inteligencia artificial, la industria argentina podría ser también, me dice que hable sobre los entornos y que está pasando en el mundo. Gaza, gaza, gaza. Gaza jamás será vencido, no me importa que me aplaudan mucho o poco pero lo siento en mi sangre, en mis ancestros. La defensa de un pueblo que está siendo asesinado. Gaza”.

“Ahora sí, saludos a los héroes del cine. De nuestro cine. Siempre se piensa que somos una industria, no somos una industria. Somos héroes de este trabajo tan hermoso. Héroes, hablemos entonces: Pino Solanas, Cantinflas, que ayudó tanto actores y directores, Hugo del Carril, Eva Perón”, mencionó.

“Saludo a todas las luchas, no esta, todas. Tendríamos que estar juntos todas las luchas. Norma Plá, Nora Cortiñas, y yo saludo, saludo y saludo a la comida que falta. Mi consejo es así: el cine necesita inversiones, sin inversiones no se puede hacer absolutamente nada. Las inversiones vendrán de la rebeldía o seremos nada. ¡A filmar hasta enterrarnos en el mar!", finalizó.