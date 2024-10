Premios Martín Fierro de Cine 2024: Gimena Accardi y Ángel de Brito abrieron la espectacular alfombra roja

"Bienvenidos a la alfombra roja", abrió el conductor de LAM la transmisión. "Feliz de haber sido convocada por América y estar a tu lado", agregó su compañera.

"Hay muchísimos premios al cine y la plataforma", explicó el periodista, quien confirmó la asistencia de importantes figuras del espectáculo. El evento cuenta con la conducción de Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña, quien se hizo presente al exclusivo salón con su novia Anita Espasandin.

Será la primera vez que el cine argentino tendrá su merecida distinción de parte de APTRA y habrá 26 ternas y 6 homenajes durante toda la noche.

La alfombra roja contó con una extensión de 180 metros donde pasaron las principales figuras invitadas.

Guido Záffora palpita los Premios Martín Fierro de Cine: su fanatismo y máximo sueño por cumplir

En la previa a los Premios Martín Fierro de Cine 2024 que cuenta con distinguidas series y películas en las ternas, PrimiciasYa se contactó con Guido Záffora, quien estará en la clásica alfombra roja recibiendo a los artistas invitados junto a Ángel de Brito y Gimena Accardi.

"Mucha ilusión me parece muy importante que se premie al Martín Fierro de Cine sobre todo en este momento de Argentina donde hay que pelear el arte. Que se pueda hacer por América por primera vez me da mucha alegría e ilusión", precisó el periodista de Intrusos.

"He tenido la posibilidad de cubrir muchas alfombras rojas en el mundo, en Los Ángeles, Madrid, México. Mi vínculo con ese momento es de mucha adrenalina", continuó sobre su experiencia en este tipo de eventos.

Y remarcó: "Cuento con dos compañeros divinos como Ángel (De Brito) y Gimena (Accardi) y los tres vamos a hacer un trío muy poderoso. Por lo que me contaron vienen primerísimas figuras el lunes, se van a sorprender con los convocados y homenajes que van a ser muy emotivos y comentados"."Estamos muy felices con lo que se está armando con la conducción de Mariana y Benjamín y una producción que se está preparando con todo", anticipó Guido Záffora sobre lo que será la gran gala del lunes 21 de octubre.

Y contó cómo se prepara siempre para la cobertura de los Premios Martín Fierro, desde el look hasta la información de los artistas ternados: "Cuando me convocan para la alfombra roja lo primero que pienso es en el look y en estudiar, son mis dos faros. Las películas las vi todas y las series también, me faltaba División Palermo que la terminé de ver el fin de semana. Faltan algunos detalles del look pero ya está todo casi listo".

"Soy fanático del cine y las series, fanático de la industria del entretenimiento. Cuando era chico quería ser periodista de espectáculos por la industria del entretenimiento. Y me encanta que haya actores y referentes argentinos por el mundo, me ilusiona mucho que Argentina sea estandarte para el cine y series de todo el mundo", reconoció Guido sobre su amor por el mundo del espectáculo.Y cerró a puro orgullo: "Tuve la suerte de entrevistar a muchísima gente, hace poco a Carmen Maura en España y fue un placer absoluto, Penélope Cruz, Almodóvar, Darín, Oreiro... Me gusta mucho entrevistarlos. Meryl Streep me encantaría entrevistarla y creo que va a suceder porque cuando uno genera, sucede. Estoy muy conforme con mi labor y seguir creciendo en lo que hago".