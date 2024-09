El divertido video del baile de Pampita con su hija Ana que enterneció a sus seguidores

“¡Muy bien! Aplausos”, expresa la empresaria al terminar la mini coreografía junto a Ana. “Se merece la corona de bailarina, Anita”, agrega la conductora al darle ese accesorio a su hija.

Luego, la niña le probó a su papá la coronita e inmediatamente observa a su mamá y manifesta: ”Vos sos la princesa, y yo también”.

“Sos mi princesa pequeña”, le responde Pampita a su hija y la abraza.

Ángel de Brito reveló el nombre de la actriz con la que Pampita jamás trabajaría

El año pasado, Pampita había confesado en el programa LAM (América TV) que no trabajaría con una actriz en particular. Ahora, el conductor Ángel de Brito reveló el nombre de la artista a la que se refería la modelo.

“No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”, le había preguntado en aquel momento De Brito. “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer", había dicho sin filtro la mujer de Roberto García Moritan.

En las últimas horas, a través de sus historias de Instagram, el periodista abrió la cajita de preguntas y respuestas y contestó las distintas consultas de sus seguidores.

"¿Pampita se refería a Oreiro cuando fue a los Ángeles?", quiso saber uno de los internautas.

Aunque muchos podrían haber intuido que se trataba de la China Suárez o Isabel Macedo, Ángel le contestó al seguidor con un "Sí", la actriz con la que no trabajaría jamás es Natalia Oreiro.