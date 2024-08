Pampita contó la verdad del escándalo entre Roberto García Moritán y Benjamín Vicuña

Embed

"Los papás de Ana somos nosotros y los protagonistas de esto también, junto con nuestros hijos en común", habrían sido los dichos de García Moritán. De hecho, una chica de la organización del evento colgó una foto junto a Vicuña y misteriosamente despareció a las pocas horas de su publicación.

Este jueves, ante el revuelo que generó el tema, Pampita se comunicó con la periodista Paula Varela, quien contó esa versión en el ciclo de El Trece, y desmintió todo.

"Ella me dice que nada de lo que dije sucedió, que quiere mantener la armonía familiar y que todo lo que dije es falso. Yo le expliqué que es una información que me llegó y está chequeada. Entiendo su posición, la respeto, pero es lo que me llegó", manifestó la panelista.

Pese a los dichos de Pampita, Adrián Pallares dejó la duda en el aire. "Si el pedido no hubiese existido, alguna foto hubiera salido pero eso no pasó", deslizó.

La feroz interna entre Benjamín Vicuña, Pampita y Roberto García Moritán por una escandalosa foto

Hace unos días, Pampita y Roberto García Moritán festejaron los 3 años de su hija, Ana Moritán. La celebración fue en un exclusivo hotel, decorado con temática de unicornios y globos en tono celeste, rosa y blanco. Entre los invitados estuvo Benjamín Vicuña, ex de la modelo.

Según contaron en Socios del espectáculo, todo fue felicidad en el evento, pero hubo un detalle que generó una interna feroz. El Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires habría pedido que el galán chileno no esté en las fotos oficiales del aniversario.

El escándalos se desató por una foto que se tomó con Vicuña una de las chicas que decoró el salón. La imagen llegó al marido de Pampita que expresó su descontento y solicitó eliminarla de las redes.

"Me cuentan que él llamó, le dijo varias cosas a la chica que inmediatamente se disculpó y bajó la foto", precisó la panelista de Socios del espectáculo.

Así fue el soñado festejo de cumpleaños de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán: las fotos

El 22 de julio de 2021 es una fecha muy especial para Pampita y Roberto García Moritán por el nacimiento de Ana, la primera hija del matrimonio que dio el sí en noviembre de 2019.

El fin de semana, la modelo y conductora y el Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires celebraron el cumpleaños número 3 de su hija con un gran evento.

Desde las redes sociales, Pampita fue compartiendo varias fotos del festejo en el salón de un exclusivo hotel que fue ambientado en su totalidad por la temática de unicornios y globos en tonos celeste, rosa y blanco.

El lugar contó con juegos infantiles, comidas dulces y Panam hizo un gran show musical para sorpresa de todos los chicos que compartieron con Anita ese especial momento.

Si bien el cumpleaños de Ana fue el 22 de julio, recién este fin de semana Pampita y Roberto pudieron festejarlo por cuestiones de agenda y preparar todo con tiempo y que no quede ningún detalle suelto.

Hace unos días Pampita y su hija pasaron estuvieron en familia en la nieve del Sur argentino y allí recibieron los tres años de la pequeña.

"Nuestra familia y Ana les agradecemos de todo corazón, no podemos estar más felices de compartir con ustedes este cumpleaños número 3", indicó la modelo y conductora en Instagram agradeciendo la comodidad del lugar donde se realizó el mega evento.

Mirá las imágenes del festejo de cumpleaños de Ana, la hija de Pampita y Roberto García Moritán.

