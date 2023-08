El dolor de Alberto Cormillot por la muerte de un exparticipante de Cuestión de Peso

"Cuando una persona está deprimida, además de la obesidad, tiende a no cuidarse. Entonces no atiende los mensajes que le da el cuerpo”, agregó Cormillot.

“Hace 60 años que yo veo lo que le pasa a los pacientes, así que me entristece, pero ya uno como médico está acostumbrado. La obesidad es una enfermedad que enferma y mata. Es una enfermedad muy seria y afecta a 7 de cada 10 argentinos con distintos sobrepesos", detalló.

Y cerró: "Uno prefiere que los pacientes vivan y vivan lo mejor posible. Pero es una de las posibilidades y cuando uno es médico sabe que los pacientes que están más graves tienen posibilidades de morirse”.

Uno de los participantes más queridos del programa Cuestión de Peso, El Trece, murió a los 47 años. Se trata de Hernán Terranova, quien falleció el lunes, según informó Lorna Irina Gemetto, la fan número uno de Susana Giménez, desde su cuenta de Instagram.

El hombre, quien se encontraba internado hace una semana, participó de la edición 2017 del programa que conducía en ese entonces Fabián Doman. Su ex compañera de reality compartió un sentido posteo en Instagram para despedirlo.

"Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero de Cuestión de peso Hernán", indicó desde las redes con una imagen del grupo que participó del reality.

"El peso de las enfermedades ya que partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión y lamentablemente no pudo vencerlas", precisó sobre las causas de la muerte de Hernán con dolor Lorna.

En su mensaje en la red social mostró dos imágenes de lo que fue esa época en el programa donde compartió varios momentos con Hernán, quien se hizo conocido por su historia dentro del programa como el resto de los concursantes que buscaban bajar de peso.

Pablo Bragale, otro ex Cuestión de Peso, se mostró conmovido por la triste noticia y lo despidió desde las redes con un sentido mensaje: “La vida, la enfermedad de mierda y el destino quisieron que te vayas. Se fue el que nos hacía cagar de risa a todos, el que me hizo conocer el Cilindro, el verdulero que no comía verdura, el que me ayudó cuando no tenía para pagar el hotel, el compañero de banco. Hoy se fue Hernán Terranova, una gran persona, padre e hincha de Racing. Abrazo a toda su familia y que descanses en paz amigo”.