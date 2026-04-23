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María Becerra pagó la operación de una fan con una dura enfermedad y la acompañó en su momento más difícil

María Becerra ayudó a costear el tratamiento oncológico de una fan y estuvo presente el día de su operación, generando una fuerte repercusión en redes.

23 abr 2026, 17:15
María Becerra pagó la operación de una fan con una dura enfermedad y la acompañó en su momento más difícil
María Becerra pagó la operación de una fan con una dura enfermedad y la acompañó en su momento más difícil

María Becerra pagó la operación de una fan con una dura enfermedad y la acompañó en su momento más difícil

María Becerra volvió a demostrar que su vínculo con el público va mucho más allá de la música. En las últimas horas, se conoció la historia de Sol Varacalli, una fan que atraviesa un tratamiento oncológico y que recibió un apoyo fundamental de parte de la artista.

Todo comenzó cuando el caso de la joven se viralizó en redes sociales. Sensibilizada por la situación, la cantante decidió involucrarse de inmediato. No solo se comunicó con ella, sino que además se ofreció a cubrir los gastos médicos ante las dificultades económicas que atravesaba para afrontar la operación.

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“Puedo contarlo y mostrar la increíble persona que es... María Becerra cuando vio mi video se comunicó conmigo para ayudarme a costear mi tratamiento, de un día para otro cambió todo mi rumbo”, había compartido Sol en un posteo que rápidamente se llenó de reacciones.

Pero el gesto no quedó ahí. En un momento cargado de emoción, María sorprendió a la joven con una visita en su casa. Juntas compartieron un rato íntimo en el que incluso cantaron “Tatú”, una de las canciones más sensibles de la artista. El video de ese encuentro se volvió viral y generó una fuerte repercusión.

María Becerra

Agradecida, la fan no dudó en expresar lo que significó ese encuentro: “Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia”.

Mientras avanzaba su tratamiento, Sol también fue relatando cada paso del proceso: “Quiero agradecerles mucho a todos por meterse tanto con mi caso, mi historia, entre todos logramos esta bendición que me está pasando. El jueves me realizan la radioembolización para tratar los tumores más grandes, la medicación llegó hoy al país y solo es obra de dios abriendo caminos”.

En otro mensaje, volvió a destacar la actitud de la artista: “Que Dios y la vida te devuelvan todo el amor que das; la humildad que maneja no puedo explicarla”.

Finalmente, este jueves se llevó a cabo la operación, y María Becerra estuvo presente acompañándola en ese momento clave. Tras la intervención, Sol volvió a agradecerle públicamente con una frase que resume todo lo vivido: “Gracias por ser mi ángel”.

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