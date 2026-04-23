María Becerra pagó la operación de una fan con una dura enfermedad y la acompañó en su momento más difícil

María Becerra

Agradecida, la fan no dudó en expresar lo que significó ese encuentro: “Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia”.

Mientras avanzaba su tratamiento, Sol también fue relatando cada paso del proceso: “Quiero agradecerles mucho a todos por meterse tanto con mi caso, mi historia, entre todos logramos esta bendición que me está pasando. El jueves me realizan la radioembolización para tratar los tumores más grandes, la medicación llegó hoy al país y solo es obra de dios abriendo caminos”.

En otro mensaje, volvió a destacar la actitud de la artista: “Que Dios y la vida te devuelvan todo el amor que das; la humildad que maneja no puedo explicarla”.

Finalmente, este jueves se llevó a cabo la operación, y María Becerra estuvo presente acompañándola en ese momento clave. Tras la intervención, Sol volvió a agradecerle públicamente con una frase que resume todo lo vivido: “Gracias por ser mi ángel”.