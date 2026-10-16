El dolor de Mario Massaccesi al comunicar la noticia de la muerte de Fernando Confessore: "Nos dejó en shock"

El dolor de Mario Massaccesi al despedir a Fernando Confessore

Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar la muerte de Confessore a los televidentes de TN. Conmovido, lo recordó como un excelente compañero y destacó el amor que sentía por su mujer y sus hijas.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó el conductor.

Más allá de su trabajo frente a cámara, Massaccesi quiso compartir un aspecto personal del meteorólogo, quien elegía mantener su intimidad lejos de la exposición pública.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, sostuvo.

El conductor también lo describió como un apasionado hincha de Boca Juniors, que se enojaba con facilidad y no conseguía ocultarlo. Entre recuerdos cotidianos, remarcó que había sido un compañero excepcional, siempre dedicado a su tarea y sin problemas con nadie.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles”, manifestó sobre el impacto que provocó su muerte en el equipo.

Por último, Massaccesi cerró su despedida con un mensaje que también incluyó a quienes lo veían desde sus hogares: “Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”.