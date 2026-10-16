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El dolor de Mario Massaccesi al comunicar la noticia de la muerte de Fernando Confessore: "Nos dejó en shock"

Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar al aire de TN la muerte de Fernando Confessore. Conmovido, el conductor recordó al meteorólogo y destacó tanto su calidad como compañero de trabajo como el amor que sentía por su familia.

16 oct 2026, 07:43
El dolor de Mario Massaccesi al comunicar la noticia de la muerte de Fernando Confessore: Nos dejó en shock

El dolor de Mario Massaccesi al comunicar la noticia de la muerte de Fernando Confessore: "Nos dejó en shock"

El dolor de Mario Massaccesi al comunicar la noticia de la muerte de Fernando Confessore: Nos dejó en shock

El dolor de Mario Massaccesi al comunicar la noticia de la muerte de Fernando Confessore: "Nos dejó en shock"

Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN, murió este viernes a los 58 años. La noticia fue confirmada por su familia y generó un profundo dolor entre sus compañeros, con quienes compartió más de tres décadas de trabajo.

Meteorólogo, periodista e investigador científico, Confessore había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. Durante su carrera también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica.

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En diciembre de 1995 se incorporó a Artear, donde se convirtió en una presencia habitual para los televidentes que seguían sus pronósticos y explicaciones sobre el tiempo. Además de sus participaciones en la señal de noticias, integraba el equipo de TN Campo, con información vinculada a la actividad agropecuaria.

El dolor de Mario Massaccesi al despedir a Fernando Confessore

Mario Massaccesi fue el encargado de comunicar la muerte de Confessore a los televidentes de TN. Conmovido, lo recordó como un excelente compañero y destacó el amor que sentía por su mujer y sus hijas.

“Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”, expresó el conductor.

Más allá de su trabajo frente a cámara, Massaccesi quiso compartir un aspecto personal del meteorólogo, quien elegía mantener su intimidad lejos de la exposición pública.

“Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor, de toda una vida, con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas”, sostuvo.

El conductor también lo describió como un apasionado hincha de Boca Juniors, que se enojaba con facilidad y no conseguía ocultarlo. Entre recuerdos cotidianos, remarcó que había sido un compañero excepcional, siempre dedicado a su tarea y sin problemas con nadie.

“Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles”, manifestó sobre el impacto que provocó su muerte en el equipo.

Por último, Massaccesi cerró su despedida con un mensaje que también incluyó a quienes lo veían desde sus hogares: “Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa”.

     

 

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