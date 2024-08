El dolor de Martín Ku tras la pérdida del embarazo de su novia Marisol: "Los tiempos ajenos se respetan"

“Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia. Les pedimos sus rezos, para transitar el dolor sanamente, y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”, había agregado.

Ahora Martín se expresó en X y compartió su tristeza con los seguidores. “Tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra. Justamente por esto, nos queríamos guardar la noticia hasta los tres meses. Los tiempos ajenos se respetan”, publicó.

“Solo siete semanitas bastaron para guardarte para siempre en mi corazón”, cerró el Chino junto a emoji de corazón con una venda.

Marisol, la pareja del exparticipante de Gran Hermano, Martín Ku, perdió el embarazo. La triste noticia la confirmó a través de sus redes sociales con un sentido mensaje.

En sus historias de Instagram, la joven expresó: “El corazón de nuestro bebé dejó de latir el pasado jueves. Decidió irse rodeado de montañas, lagos y el frío que tanto nos gusta”.

“Fue amado, soñado y deseado desde que supimos de su existencia”, aseguró la novia del Chino. Y cerró la desgarrador publicación: “Les pedimos sus rezos para transitar el dolor sanamente y para que nuestro pequeño encuentre la paz eterna”.

Cabe mencionar que la noticia del embarazo fue anunciada sin el consentimiento de la pareja. Martín, enojadísimo, había realizado un duro descargo y había remarcado: "Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé".

"No es que dimos el ok, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora", había argumentado.