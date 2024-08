Pepe Ochoa reveló qué habló con Marisol antes de contar su embarazo y enfrentó la furia de Martín Ku

En este sentido, tras el enojo del ex Gran Hermano desde X, Pepe Ochoa aprovechó su espacio en El Ejército de la mañana, Bondi Live, para hacer su contundente descargo sobre el tema.

"Me gustaría aclarar algunos puntos, obviamente no me voy a meter ni con El Chino ni con Marisol, me caen divino, me parecen dos personas fantásticas. De hecho, yo hable con Marisol y le prometí que iba a guardar la información pero así como yo me enteré otras personas se enteraron de otra manera", comenzó Pepe Ochoa.

"Entonces le dije 'mirá, yo te lo puedo guardar pero, honestamente, y en esto voy a ser super sincero, es una información super potente y, si se que va a trascender, la verdad que me gustaría contarlo a mi'. Entonces, quedamos en esos términos. Como yo me entero que lo iban a contar, la volví a llamar y se lo comenté y le dije 'yo esto no lo puedo contener más'", admitió el periodista sobre la conversación privada que tuvo con Marisol, la novia del Chino.

Y dejó en claro: "Después me pueden criticar porque sé que es parte del laburo, pero no le fui por atrás. Yo podía haberlo contado en el programa sin hablarlo, pero decidí llamar a Mari 'y le expliqué lo que iba a hacer para que llamé a toda la gente a la que quería contárselo'".

"Son una mierda hacer estos llamados pero me re contra agradeció. Me hubiera gustado que sea en un mes y pico para que ella esté más tranquila. Por supuesto hablé con ella bastante con ella y me quedó tranquilo porque sé que obré desde lo que podía hacer desde mi lugar, nos dedicamos a esto", finalizó contundente Pepe Ochoa.

El duro descargo y bronca de Martín Ku de Gran Hermano tras la filtración del embarazo de su novia

El jueves en el programa LAM, América TV, Pepe Ochoa confirmó una linda noticia al aire: Martín Ku de Gran Hermano y su pareja María del Rosario, Marisol, están esperando su primer bebé juntos.

Así, el Chino y Marisol, tras casi cinco años de novios, esperan su primer hijo. Lo cierto es que tras hacerse pública esta linda noticia, el ex GH se volcó a su cuenta en la red social X y dejó en claro su malestar por la filtración esta información que aún estaban manteniendo al resguardo.

"La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro", indicó Martín Ku.

Y argumentó: "No es que dimos el ok, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora".

"Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales", continuó indignado el ex participante del reality.

Y dejó en claro en qué etapa de gestación del bebé se encuentran: "Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé".

"Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría", solicitó el Chino.