El duro descargo y bronca de Martín Ku de Gran Hermano tras la filtración del embarazo de su novia

"La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro", indicó Martín Ku.

Y argumentó: "No es que dimos el ok, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora".

Embed

"Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales", continuó indignado el ex participante del reality.

Y dejó en claro en qué etapa de gestación del bebé se encuentran: "Estamos recién atravesando un primer trimestre. El cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé".

"Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría", solicitó el Chino.

"Gracias por tanto amor! Les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes", concluyó Martín Ku su descargo agradeciendo las muestras de cariño.

martin ku descargo noticia embarazo.jpg

Martín Ku reveló la desilusión que se llevó con la casa que se ganó tras salir de Gran Hermano

Está claro que Martín Ku fue unos de los participantes que más premios se llevó producto de su competente juego dentro de la casa de Gran Hermano 2023, Telefe, en las pruebas semanales. Tal es así que fue el primero en ganarse una de las tres casas que la producción puso en juego.

En tanto, ya con el programa terminado, hace unas horas El Chino visitó a Martín Cirio en su streaming, donde reveló la enorme y poco feliz sorpresa que se llevó al conocer los términos y condiciones de la vivienda que obtuvo en buena ley.

“Sé que tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo”, le contó Martín al influencer tras explicar que en primer lugar debe conseguir el terreno para construir.

“Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra”, agregó con gesto de desesperación.

Fue allí cuando Cirio le consultó asombrado: “Entonces, ¿sólo te dieron la estructura?”, a lo que el ex hermanito confirmó: “Claro, solo las paredes”, dejando en claro que él deberá hacerse cargo no sólo de los pisos, sino también de los muebles del baño y la cocina.

Además, también contó que las paredes son grises, motivo por el cual también tendrá que correr con los gastos de pintura, sumado a los de las cañerías de electricidad, gas y desagüe.