El dolor de Piñón Fijo por una feroz interna familiar

"Fabián no la esta pasando bien. Él se separó de su mujer y, a partir de ahí, perdió toda relación con sus hijos, Jere y Sol. Y, desde que pasó todo esto, Sol, la mamá de Luna, no lo quiere ver", detalló Pablo Layús en el ciclo de Flor de la V.

El periodista también reveló que Piñón aún no conoce a León, el bebé de su hija. "Sol fue mamá hace poco. Nació León y Piñón aún no lo conoce", añadió.

image.png

Por último, Layús indicó que, por el momento, el artista no quiere hacer declaraciones sobre este conflicto. "Me dijo que prefere no hablar, pero sé que está muy mal y la última opción que le queda es ir por la vía judicial para poder ver a sus nietos", concluyó.

La estrategia Piñón Fijo para evitar que le saquen fotos sin maquillaje

Piñón Fijo es uno de los animadores infantiles más queridos por los niños. El artista lleva años como conductor de programas para chicos. Pocos lo conoce por su nombre real y casi no hay imágenes de él sin maquillaje.

piñon fijo.jpg

En una entrevista con Mañanísima, el cordobés reveló que lo han reconocido en la calle y contó que, para evitar ser retratado sin estar caracterizado, se inventó una peculiar respuesta.

“Le echo la culpa a Adrián Suar. Si alguien me dice '¿te puedo sacar una foto?', yo les digo: 'No, Adrián no me deja'”, detalló.

Piñón también relató que hay personas que lo escuchan hablar y quedan sorprendidas. "Cuando hablo, me descubren y me dicen: 'tenés la voz igual que Piñón'. Les digo: 'Es que soy Piñón' y no me creen, ja", sostuvo.

Por último, el artista destacó a los directivos de El Trece, que fueron quienes lo lanzaron a la fama. "Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández, fueron muy generosos conmigo. Y siempre estuvieron, en las buenas y en las malas", sentenció.