El doloroso accidente de Zaira Nara que casi la desfigura: "La belleza duele"

Zaira Nara pestañas postizas.jpg

“Este pegamento de pestañas parece que era permanente” disparó entre risas desesperadas la profesional, al tiempo que se la escucha a Zaira deslizar algo nerviosa: “Te dije que no uses más este producto, aparte no me queda bien”, claramente arrepentida de haberse puesto pestañas postizas.

“Vos sos la profesional, su supone... Voy a poner tu nombre y apellido para que nadie te llame”, lanzó irónica la hermana de Wanda Nara mientras se notaba que la estaba pasando mal, si bien intentó ponerle onda.

“Parece que no sale nunca más” agregó entonces Zaira algo nerviosa al ver que la situación se tornaba realmente compleja, mientras la maquilladora probaba con diferentes productos y hasta intentó quitar las postizas con sus uñas. Allí, Nara lanzó “No es cera bol... Hay que dejar las pestañas mías”. “Y así quedó pestañela”, concluyó su maquilladora al lograr el objetivo luego de algunos minutos en los que la modelo creyó que se quedaría sin pestañas, tanto las postizas como las suyas.

Embed

Zaira Nara en un nuevo capítulo de su relación con Facundo Pieres: ¿reconciliados?

Tras haber estado separada durante algunos meses, Zaira Nara habría vuelto con su ex Facundo Pieres. Ángel de Brito en LAM (América TV) lanzó el motivo de por qué la conductora no había acompañado a su hermana Wanda Nara a la fiesta Bresh del sábado.

"Zaira no fue porque está otra vez con Pieres", dijo el conductor de LAM. La semana pasada, Zaira y Facundo cenaron en un restaurante de San Isidro, dato que confirmaría la reconciliación.

Zaira Nara y Facu Pieres.jpeg

Aunque nunca confirmaron la relación, la pareja vivió un apasionado romance que comenzó en 2022 y terminó este año. Según trascendió, Pieres quería blanquear la relación, pero ella se opuso, por eso terminaron.

“La verdad es que casi siempre estuve en pareja, desde que tengo noción estuve muy acompañada siempre y ahora tengo esa sensación de esas ganas de estar tranquila. Conectada con mis hijos, con mi vida que ya bastante ocupa, así que por ahora estoy así”, había declarado Zaira Nara el mes pasado.